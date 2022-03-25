محافظ أسوان يوجه المسئولين بتنظيم للطلاب للمشروعات الجارية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالمحليات وكافة الجهات المعنية بالتنسيق العرضي فيما بينهم للعمل على تنظيم رحلات وزيارات ميدانية للطلاب والنشء والأطفال والشباب لهذه المشروعات التنموية والخدمية لتعريفهم وتوعيتهم بهذه الطفرة غير المسبوقة ولاسيما التي يتم تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة» وتجسد بحق ملحمة وطنية من العمل والإنتاج تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً.

وجاء ذلك من أجل الوقوف ميدانياً على حجم الإنجازات والمشروعات الجارية التي يتم تنفيذها في كافة قطاعات العمل العام خاصة مشروعات حياة كريمة وتحيا مصر والتأمين الصحي الشامل.

كما تم أيضاً التنسيق مع قناة طيبة المحلية لتغطية هذه الزيارات إعلامياً، مكلفاً مديري التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، بجانب التنسيق مع جامعة أسوان لتنظيم رحلات مماثلة بحيث يراعى فيها اختيار الطلاب والنشء والأطفال والشباب الذين يتميزون بقدرتهم على نقل الصورة الحقيقة لغيرهم بعد معايشتهم لها من خلال زيارتهم لهذه الإنجازات، وعلى أن يكونوا أيضاً من نفس المركز الإداري الذي يتم فيه تنفيذ هذه المشروعات لتخفيف مشقة التنقل عليهم.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن تنظيم هذه الرحلات سيساهم بشكل مباشر في زيادة مستوى الوعي بما يتم من إنجازات للدولة المصرية، وأيضاً لإعلاء روح الولاء والانتماء للوطن لدى الجيل الحالي من خلال استثمار أي أفكار ورؤى جديدة هادفة تصب في تحقيق الصالح العام.

وأشار محافظ أسوان إلى أن ذلك سيكون بمثابة نموذجاً فعالياً يحتذى به للعمل على تحقيق التكامل بين كافة فئات المجتمع من خلال نشر الثقافة التوعوية الإيجابية الهادفة للوصول للتنشئة السليمة وخلق شخصية قيادية لأبنائنا قادرة على تحمل المسئولية ومواجهة التحديات لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات في الجمهورية الجديدة لمصرنا الحبيبة.