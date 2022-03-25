آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية في اليوم الـ30| ارتفاع أعداد القتلى وفتح الممرات

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية.. فى اليوم الثلاثون للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، تطورت الأوضاع سواء على المستوى السياسي أو المستوى الميدانى.

وأعلنت العديد من الدول وعلى رأسها اليابان فرض عقوبات جديدة بحق أشخاص ومؤسسات روسية من بينها أسرة المتحدث بإسم الرئاسة الروسية.

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

وعلى الأرض، أثار قصف روسي دمارا كبيرا في العديد من المدن الأوكرانية، فيما تم فتح ممر امن لخروج المدنيين خوفا من القصف.

ونرصد من خلال التقرير التالى ابرز الأحدث عقب شهرا كاملا من العملية العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية..

الكرملين:الولايات المتحدة ستفشل فى عزل روسيا..

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن استراتيجية الولايات المتحدة لعزل روسيا لم تكن فعالة إلا جزئيا.

وشدد الكرملين على أن المحاولات الأمريكية لعزل روسيا ستفشل، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية.

وتابع الكرملين: "بما أن العديد من أعضاء مجموعة العشرين في حرب اقتصادية معنا ليس شيئا "فظيعا" أن يتم استبعادنا".

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد الكرملين أن روسيا ستطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن توضيحات بشأن وثائق قالت موسكو إنها تؤكد وجود صلة بين نجله هانتر وأنشطة البنتاجون البيولوجية في أوكرانيا.

وتابعت الرئاسة الروسية "سنبني سياسات جديدة في جميع المجالات نظرا لإفساد جميع قواعد منظمة التجارة العالمية".

وزير الخارجية الروسى: ملف المختبرات البيولوجية للولايات المتحدة سيثار باستمرار على منصة الأمم المتحدة..

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، أن رغبة الغرب في استعادة العالم أحادي القطب بأنه "وهم".

جاء تصريحات لافروف خلال لقائه بالرئيس الأبخازي، أصلان بزانيا، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

وتابع لافروف: "رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته في الشؤون الدولية وإخضاع كل شيء وكل دولة وعودة العالم أحادي القطب ليست سوى وهم، وهي تطلعات تسبب توترا خطيرا في العلاقات الدولية"؟.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن موسكو تقاوم تلك الرغبة مع الشركاء والحلفاء.

وأوضح لافروف، أن موضوع المختبرات البيولوجية والأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة سيثار باستمرار على منصة الأمم المتحدة من الجانب الروسي.

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وقال لافروف في تصريحات صحفية، "لقد أثرنا هذه المشكلة في مجلس الأمن، وهذه ليست قضية لمرة واحدة، هذا الموضوع سيصبح ثابتا بالنسبة لنا، لأنه يرتبط مباشرة بالمخاطر والتهديدات للسلم والأمن الدوليين وهكذا وبهذه الطريقة سنثير أسئلة حول الأنشطة البيولوجية العسكرية غير الشفافة في جميع أنحاء العالم".

وشدد لافروف خلال اجتماع لمجلس أمناء مؤسسة غورتشاكوف الخاصة بدعم الدبلوماسية العامة، على أن روسيا مهتمة بشكل خاص بفضاء الاتحاد السوفيتي السابق، حيث يعمل الجانب الأمريكي بنشاط على إنشاء مختبرات بيولوجية عسكرية، وأنشطتها "ليست معروفة دائما للبلد الذي توجد فيه هذه المنشآت العسكرية الأمريكية".

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الغرب أعلن حربا هجينة حقيقية شاملة ضد روسيا.

وتابع لافروف: "اليوم أعلنوا ضدنا حربا هجينة حقيقية شاملة هذا المصطلح، الذي استخدمته ألمانيا النازية، يتم استخدامه الآن من قبل العديد من السياسيين الأوروبيين عندما يقولون ما يريدون فعله مع روسيا الاتحادية".

وأوضح لافروف أن الغرب لا يخفي بتاتا أهدافه، قائلا "تدمير وكسر وسحق وخنق الاقتصاد الروسي وروسيا بشكل عام".

الرئيس الروسي السابق:الروس المعترضين على العملية العسكرية خونة..

كما أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف، أن المواطنين المعترضين على العملية العسكرية في أوكرانيا خونة.

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

وقال ميدفيديف في لقاء مع وكالة الأنباء الروسية، الجمعة، إن استطلاعات الرأي أظهرت أن ثلاثة أرباع الروس أيدوا قرار الكرملين بتنفيذ الهجوم في أوكرانيا، بل ودعموا الرئيس فلاديمير بوتن.

ووجه ميدفيديف انتقادا للروس الذين اعترضوا على الغزو، قائلا "يمكنك أن تكون غير راض عن بعض قرارات السلطات وتنتقد السلطات هذا أمر طبيعي. لكن لا يمكنك أن تتخذ موقفا ضد الدولة في مثل هذا الوضع الصعب لأن هذه خيانة".

كما سخر الرئيس الروسي السابق خلال اللقاء، من تعويل الغرب على أن عقوباته ستدفع كبار رجال الأعمال الروس للضغط على قيادة البلاد، ووصفه بأنه ضرب من الغباء.

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

وقال مدفيديف "دعونا نتساءل: هل بإمكان أي من كبار رجال الأعمال الروس أن يمارس أصلا أي تأثير ولو قيد أنملة، في موقف قيادة البلاد؟ أقول لكم بصراحة: كلا، هذا مستحيل تماما".

ولفت مدفيديف إلى أن التعويل الغربي على أن الإجراءات التقييدية ضد قطاع المال والأعمال، ستترجم إلى نوع من التأثير في السلطة، أمر لا معنى له على الإطلاق، وليس إلا غباء وسخافة.

وأكد مدفيديف أن الغرب من خلال العقوبات، يحاول التأثير في قطاعات الاقتصاد التي تعمل فيها الشركات الكبرى، وهذا يطال مئات الآلاف، بل والملايين من المواطنين الروس.

وتابع مدفيديف "في الحقيقة، يحاول العالم الغربي بعقوباته التأثير في مواطني بلدنا، لإلحاق الأذى بهم، وتحريضهم ضد سياسة قيادة الدولة ونهج الرئيس.. لكن يبدو أن الذين يتخذون مثل هذه القرارات لا يفهمون فقط عقليتنا، ولا يفهمون نظرة الشعب الروسي للعالم بالمعنى الواسع للكلمة".

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

وشدد مدفيديف على أنه في المراحل الصعبة من تاريخ روسيا، بما فيها فترات الحملات العسكرية المختلفة، كان مظهر التقييد والحرمان يؤدي إلى لتعزيز لحمة الشعب وليس انقسامه، قائلا "أن هذا هو الخطأ الأكبر في تقديراتهم، هذه هي نقطة الضعف في هذه العقوبات الغبية".

روسيا تعاقب غير الحلفاء..

فيما أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، عن أن تقييد الأموال التي يمكن تحويلها لدول غير صديقة هو رد على تجميد احتياطيات روسيا.

وأوضح البنك المركزي الروسي أن كل احتياطيات الذهب الروسية موجودة بخزائن داخل روسيا، وفقًا لوكالة «نوفوستي» الروسية.

وأشار البنك المركزي إلى أنه لا يصدر الذهب من البلاد، وإنما يحتفظ به في خزائن تابعة للجهات الرقابية على الأراضي الروسية.

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

وفى السياق ذاته، قالت الجهات الرقابية، في بيانٍ، إن كل احتياطي روسيا من الذهب ومن العملات الأجنبية موجود في خزائن البنك المركزي الروسي على الأراضي الروسية.

زيارة بايدن لبلدة بولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية..

من المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إلى بولندا، حيث يزور مدينة وزيسو القريبة من الحدود الأوكرانية.

وأعلنت الرئاسة الأمريكية، عن أن بايدن سيكون في استقباله نظيره البولندي أندريه دودا، وسيطلع على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

كما سيلتقي أيضا عسكريين أمريكيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، الفرقة المجوقلة 82 المتمركزة في بولندا.

وسيتلقى الرئيس الأمريكي خلال الزيارة إحاطة بشأن كيفية تعامل بولندا مع اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا بالملايين إلى هذا البلد منذ بدأت روسيا اجتياحه قبل شهر، وفقا لبيان البيت الأبيض.

اليابان تفرض عقوبات جديدة على شخصيات وشركات روسية..

فرضت السلطات اليابانية حزمة عقوبات جديدة ضد 25 مواطنا و81 مؤسسة فى روسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن تلك القائمة تضمنت الأبناء البالغين للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وزوجته تاتيانا نافكا، ومدير عام شركة VEB الحكومية إيجور شوفالوف وأقاربه، وأليكسي مورداشوف المساهم الرئيسي في شركة "سيفر ستال"، وأقارب مدير عام شركة "روستيخ" سيرجي تشيميزيف، وسيرجي كيرينكو النائب الأول لرئيس إدارة الكرملين، ونيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، ونجل سيرجي إيفانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لحماية البيئة والبيئة والنقل، والشريك في ملكية بنك "روسيا" نيكولاي شامالوف وابنه كيريل، وغيرهم.

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

ولفتت الخارجية اليابانية إلى أن من بين الشركات التي فرضت عليها العقوبات، مصنع "مياس" للسيارات، ومصنع "فيمبل" لبناء السفن، ومصنع "أمور" لبناء السفن، وحوض بناء السفن في ياروسلافل، وحوض بناء السفن "كراسنوي سورموفو"، وحوض بناء السفن "زفيوزدوتشكا"، ومؤسسة بناء السفن "سيفيرنايا" في بطرسبورج، ومؤسسة أنظمة الفضاء الروسية، ومؤسسة أبحاث الأنظمة فرط صوتية، ومصنع الإلكترونيات "بايكال إلكترونيكس"، وغيرها.

الوضع الميدانى عقب ارتفاع أعداد القتلى..وتراجع القوات الروسية..

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن قوات أوكرانية تمكنت من استعادة بلدات، حتى مسافة 35 كيلومترا شرق كييف، من القوات الروسية.

وفي بيان، تم تحديثه الجمعة، ذكرت الوزارة، أن "الهجمات المضادة الأوكرانية وتراجع القوات الروسية عن خطوط الإمداد الممتدة بشكل مفرط، سمحت للقوات الأوكرانية باستعادة بلدات ومواقع دفاعية، حتى 35 كيلومترا شرق العاصمة.

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

وأضافت الوزارة أن قوات أوكرانية ربما تواصل محاولة دفع القوات الروسية، للتراجع، باتجاه مطار"هوستوميل" شمال غرب كييف.

وتابعت الوزارة، أن "القضايا اللوجستية والمقاومة الأوكرانية، تبطئ أيضا المحاولات الروسية لتطويق مدينة ميكولايف الجنوبية، أثناء محاولتها التقدم نحو مدينة أوديسا الساحلية الرئيسية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قتلت 135 طفلا، منذ بدء الهجوم الروسي على البلاد قبل شهر.

كما كشف حاكم مقاطعة دنيبرو الأوكرانية، الجمعة، عن دمار كبير عقب ضربتين صاروخيتين على موقع عسكري في ضواحي مدينة دنيبرو.

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

وصرح عمدة مدينة بوريسبيل المجاورة للعاصمة الأوكرانية كييف، بأن نحو 20 ألف مدني فروا من المدينة، ونحث الآخرين على المغادرة أيضا، وفقا لما أوردته فضائية «سكاى نيوز عربية» فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأوضحت السلطات الأوكرانية أنه سيتم فتح ممر إنساني، اليوم الجمعة، من ماريوبول لمن يمكنه المغادرة بسيارته الخاصة.

وأعلنت مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الجمعة، عن أنه خلال الـ24 ساعة الماضية عبر 16 ألف لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين الحدود مع روسيا.