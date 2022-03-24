الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مباراة مصر والسنغال.. تعديل مواعيد الخط الأخضر الثالث للمترو

جريدة الدستور

أعلنت شركة "آر.أية.تي. بي" ديف للنقل كايرو عن تعديل ساعات عمل محطات الخط الأخضر الثالث للمترو، لتبدأ من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الواحدة صباحًا، كما تم تقليل زمن التقاطر بين العربات من 6.5 إلى 5.5 دقيقة، وذلك لتقليل ازدحام المحطات المؤدية إلى استاد القاهرة تزامنًا مع موعد مباراة المنتخب المصري الوطني لكرة القدم أمام منتخب السنغال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.


وأشارت الشركة ان تعديل المواعيد يأتي تزامنًا مع الظروف الخاصة بإقامة المباراة التي ينتظرها ملايين الجماهير من عشاق كرة القدم المصرية، وخاصة الجماهير الحريصة على حضور المباراة في الاستاد، موضحا ان ما تقوم به الشركة يأتي ضمن الاستعدادات الخاصة والطارئة بالمباراة، على تعود المواعيد الى طبيعتها عقب انتهاء المباراة.

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