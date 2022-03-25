محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك في إطار التواصل الدائم بين محافظة بورسعيد والأكاديمية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية بالمحافظة مؤكدا فخره واعتزاز بتواجد فرع للأكاديمية ببورسعيد، ذلك الصرح العملاق داخل المحافظة الذي يعتبر فخر لنا جميعا، كما أشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر والفعال بين المحافظة والأكاديمية في العديد من المجالات.

ومن جانبه، أثنى دكتور إسماعيل عبدالغفار على جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بقيادة اللواء عادل الغضبان، وساهمت في تغيير نوعية الحياة ببورسعيد والارتقاء بكافة المجالات وتحقيق أوجه التنمية المنشودة.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد