تفاصيل ضبط 62 كيلو مخدرات في حملات بالمحافظات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال حملة أمنية مكبرة مجال ضبط قضايا المخدرات من ضبط 212 قضية مخدرات بإجمالى 228 متهما.

وضُبط خلال الحملة كمية من مخدر البانجو وزنت 40,422 كيلوجرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,679 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,362 كيلوجرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2,170 كيلوجرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 1,445 كيلوجرام، كمية من مخدر البودر وزنت 1,111 كيلوجرام، كمية من مخدر الفرجينيا وزنت 495 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 435 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جراما، 53 من شجرة لنبات القنب الهندي، و1894 قرصا مخدرا.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.