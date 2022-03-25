الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الجيزة تشارك في «ساعة الأرض» غدا

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة المشاركة بالحدث البيئي العالمي السنوي «ساعة الأرض» مساء غدا السبت والذي تشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة. 

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه ستقوم المحافظة مساء غدا بمشاركة دول العالم في الحدث البيئي العالمي فيما يعرف بساعة الأرض بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة بدءاً من الساعة 8.30 حتى 9.30 مساءاً للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة. 

وأكد المحافظ أن هذا الحدث البيئي العالمي يهدف إلى لفت أنظار العالم بضرورة مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة ولتقليل الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية.

ولفت إلى أن هذا الحدث يرمز الى توجيه رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

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