أسعار الخضراوات اليوم الجمعة لدى تاجر الجملة بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم.. شهدت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 25-3-2022، استقرارًا لدى التجار بالسوق المحلي، ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى

سعر الطماطم بين 2.5 : 4.75 جنيه للكيلو (قفص).

سعر البطاطس بين 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو (شوال).



أسعار الخضراوات اليوم

سعر البصل بـ 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 4 : 5 جنيهات للكيلو ( قفص).

سعر الجزر من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الفاصوليا من 12 : 20 جنيهًا للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 7 : 10 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 6 : 8 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 6 : 15 جنيهًا للكيلو ( شوال-قفص).

أسعار الخضراوات اليوم

سعر الفلفل الرومي بلدي 8 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 7 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 9 : 13 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 11 : 15 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 4 : 8 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار 4 : 8 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

أسعار البسلة من 4.5 : 6.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر السبانخ من 3.5 : 4.5 جنيه للكيلو(قفص).

سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو(شوال - قفص).

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الثوم من 4 : 5 جنيهات للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار البصل الأخضر 2 جنيه، للرابطة.

أسعار الفول الأخضر 3 : 6 جنيهات للكيلو.

أسعار ورق عنب بناتي 30 جنيهًا

أسعار ورق عنب بلدي 25 جنيهًا

أسعار الكرات 7.5 جنيه للكيلو ( 10 ربطات).

أسعار الخس 10 : 15 جنيهًا للكيلو (الرابطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات (الرابطة 3 كيلو).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (القطعة).

سعر كرنب سلاطة 8 جنيهات (القطعة 2 كيلو).

سعر كرنب أحمر 6.5 جنيه للكيلو (القطعة 1 كيلو).

سعر القرنبيط 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).

سعر البروكلي 5 : 6 جنيهات.

سعر كرفس 9 جنيهات (6 ربطات).

سعر كرفس فرنسي 5 جنيهات (6 ربطات).

سعر فجل أحمر 3.5 جنيهات (6 ربطات).

شبت 45 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 45 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 45 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 45 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر السلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطات).

سعر قرع عسل 21 جنيهًا (القطعة 6 كجم).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (الطبق 250ج).

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