الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أول صور من داخل استاد القاهرة قبل مباراة مصر والسنغال

الأمن داخل استاد
الأمن داخل استاد القاهرة

حصل "الدستور" على أول صور من داخل استاد القاهرة تبرز الانتشار الأمني تمهيدًا لبدء دخول الجماهير في الثانية ظهرًا لحضور مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم 2022 بالدوحة.

حيث وضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية خططًا وسيناريوهات لتأمين المباراة من خلال 3 دوائر أمنية، الأولى تشمل الملعب وممرات اللاعبين والحكام، والثانية تشمل المدرجات، والثالثة تشمل الأبواب.

93459-اللواء-محمد-نبيل-الدسوقي
93459-اللواء-محمد-نبيل-الدسوقي
100691-تعليمات-أمنية-قبل-المباراة
100691-تعليمات-أمنية-قبل-المباراة
143600-رجال-الأمن
143600-رجال-الأمن
153014-استعدادات-الأمن
153014-استعدادات-الأمن
180576-الدوائر-الأمنية
180576-الدوائر-الأمنية
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202203251113221322

وخصصت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية، بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي، نحو 15 بابا إلكترونيا للتفتيش على البوابات، فضلا عن تخصيص فريق نسائي للتعامل مع السيدات.

وتحدد فتح باب الاستاد أمام الجمهور في الثانية ظهرا وغلقه في الثامنة مساءً، فيما أجرى رجال الأمن محاكاة على سيناريوهات تأمين المباراة، ووضع رجال الأمن قائمة المواد الممنوع على الجماهير حملها خلال المباراة، وجاء بالقائمة:

- مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء «البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر».

- الألعاب النارية والشعلات، والسجائر وملحقاتها والمدواخ والسجائر الإلكترونية، والأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، ويسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط، والحيوانات، وبطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة.

وحظرت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية دخول لفافات الورق والأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة، والعبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية، ويسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة، والتسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي فقط.

بوابات مؤشرات كأس العالم ستاد القاهرة العالم الكيمياء الحيوانات مباراة مصر والسنغال

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على هامش الأزمة

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