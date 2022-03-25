الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عبدالغفار يناقش مع نظيره العراقى تفعيل التعاون فى التصنيع الدوائى

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، نظيره العراقي الدكتور هاني العقابي لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الصحي بين البلدين، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الصحة العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأكد الوزير - في مستهل الاجتماع - أهمية تعزيز سبل التعاون بين البلدين، لافتا إلى قوة ومتانة العلاقات المصرية العراقية وأهمية دعمها من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة في تبادل الخبرات في كافة المناحي الطبية والصحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللقاء تناول مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الدولتين عام 2020، والتي تتضمن التعاون في مجالات التصنيع الدوائي، واستقبال الدولتين للحالات الحرجة من مرضى الشعبين للعلاج بالمستشفيات في حالة الاحتياج، فضلا عن التعاون في مجال تدريب الأطباء لثقل مهاراتهم، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ولفت عبدالغفار إلى أن وزير الصحة العراقي أكد حرص دولته على الاستفادة من الخبرات المصرية في تطبيق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي"، فضلا عن الاستفادة من الخبرات المصرية في تصنيع أدوية فيروس "سي"، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بما يساهم في الارتقاء بالصحة العامة للشعب العراقي.

وأوضح عبدالغفار أن الجانبين ناقشا - خلال الاجتماع - سبل نقل الخبرات المصرية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إلى دولة العراق للاستفادة منها، لتعزيز ورفع كفاءة كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يساهم في تحقيق الأمن الصحي للشعوب، فضلا عن مناقشة سبل التعاون في مجال إثراء البحوث العلمية بين البلدين.

من جانبه، وجه وزير الصحة العراقي الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على مجهوداته الحثيثة في تحقيق الارتقاء بالقطاع الصحي بكافة جوانبه، فضلا عن حرصه الدائم على تعزيز كافة سبل التعاون مع البلدان العربية بهدف الارتقاء بالأنظمة الصحية، مؤكدا حرصه على التعاون مع الدولة المصرية في كافة القطاعات الصحية.

خالد عبدالغفار العراقي الدكتور هاني العقابي جامعة الدول العربية العراق

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على هامش الأزمة

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