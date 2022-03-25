الاتحاد الأوروبي يرحب بالمشاورات اليمنية باعتبارها خطوة نحو التوصل إلى تسوية

رحب الاتحاد الأوروبي بـ "المشاورات اليمنية اليمنية" التي تبدأ يوم الاثنين المقبل في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها خطوة نحو التوصل إلى تسوية للأزمات السياسية والإنسانية التي يمر بها اليمن.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يشكر مجلس التعاون الخليجي على هذه المبادرة لأنه يدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة للصراع في اليمن.

وأضاف "أننا ندعو ونتوقع من جميع الأطراف اليمنية، المشاركة والانخراط بشكل بناء في هذه المشاورات من أجل إعادة السلام والاستقرار لشعب اليمن".