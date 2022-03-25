الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يرحب بالمشاورات اليمنية باعتبارها خطوة نحو التوصل إلى تسوية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

رحب الاتحاد الأوروبي بـ "المشاورات اليمنية اليمنية" التي تبدأ يوم الاثنين المقبل في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها خطوة نحو التوصل إلى تسوية للأزمات السياسية والإنسانية التي يمر بها اليمن.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يشكر مجلس التعاون الخليجي على هذه المبادرة لأنه يدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة للصراع في اليمن.

وأضاف "أننا ندعو ونتوقع من جميع الأطراف اليمنية، المشاركة والانخراط بشكل بناء في هذه المشاورات من أجل إعادة السلام والاستقرار لشعب اليمن".

الاتحاد الأوروبي المشاورات اليمنية التعاون الخليجي الرياض

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

«ارتفاع الحرارة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصر تستقبل 3 ملايين جرعة من لقاح «فايزر».. اليوم

«أخبار فاتتك».. زيادة معاشات «تكافل وكرامة» ورسالة من محمد صلاح للجماهير

الأمن الروسى يعتقل مواطنًا حاول بيع معلومات سرية للاستخبارات الأوكرانية

«هزّت» علم مصر.. العقوبة المتوقعة على «نجلا» بعد فيديو «يلا يا مصريين»

وزير الإسكان يتابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يبقي على حالة التأهب خوفاً من التصعيد بعد عملية «بئر سبع»

بينيت يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس