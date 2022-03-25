الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تفرض حزمة عقوبات جديدة ضد 25 مواطنا و81 مؤسسة في روسيا

السلطات اليابانية
السلطات اليابانية

فرضت السلطات اليابانية حزمة عقوبات جديدة ضد 25 مواطنا و81 مؤسسة فى روسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن تلك القائمة تضمنت الأبناء البالغين للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وزوجته تاتيانا نافكا، ومدير عام شركة VEB الحكومية إيجور شوفالوف وأقاربه، وأليكسي مورداشوف المساهم الرئيسي في شركة "سيفر ستال"، وأقارب مدير عام شركة "روستيخ" سيرجي تشيميزيف، وسيرجي كيرينكو النائب الأول لرئيس إدارة الكرملين، ونيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، ونجل سيرجي إيفانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لحماية البيئة والبيئة والنقل، والشريك في ملكية بنك "روسيا" نيكولاي شامالوف وابنه كيريل، وغيرهم.

ولفتت الخارجية اليابانية إلى أن من بين الشركات التي فرضت عليها العقوبات، مصنع "مياس" للسيارات، ومصنع "فيمبل" لبناء السفن، ومصنع "أمور" لبناء السفن، وحوض بناء السفن في ياروسلافل، وحوض بناء السفن "كراسنوي سورموفو"، وحوض بناء السفن "زفيوزدوتشكا"، ومؤسسة بناء السفن "سيفيرنايا" في بطرسبورج، ومؤسسة أنظمة الفضاء الروسية، ومؤسسة أبحاث الأنظمة فرط صوتية، ومصنع الإلكترونيات "بايكال إلكترونيكس"، وغيرها.

وعقب تلك العقوبات الجديدة أصبحت قائمة العقوبات اليابانية، تضم 101 شخصية و 130 مؤسسة من روسيا.

السلطات اليابانية روسيا عقوبات دميترى بيسكوف مجلس الأمن الروسي وزارة الخارجية اليابانية

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على هامش الأزمة

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