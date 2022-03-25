الصين تعثر على الصندوق الأسود الثانى للطائرة المنكوبة

قالت وسائل إعلام رسمية صينية صبح اليوم، الجمعة، إن الصين عثرت على الصندوق الأسود الثاني لطائرة تشاينا إيسترن المنكوبة.

وكانت السلطات الصينية أعلنت أول أمس الأربعاء، العثور على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة التي تحطمت وعلى متنها 132 راكباً، حسبما أعلن مسؤول بهيئة الطيران المدنى.

وكان فريق البحث والإنقاذ الصيني أكد مواجهة صعوبات في عمليات البحث عن ناجين من حادث تحطم طائرة في جنوب الصين، وذلك جراء استمرار هطول الأمطار، وإزالة ركام الانهيارات الأرضية والتربة المشبعة بالمياه.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن أحد المنقذين في فريق الإطفاء "هوانغ شانغ وو" قوله" إن عمليات البحث عن ناجيين متواصلة، حيث تم توسيع منطقة البحث خمسة أضعاف"، مشيرا إلي أنه حتى مساء أمس كان قد تم مسح منطقة تغطي نحو 46 ألف متر مربع.

وأوضح أن مئات الأشخاص يشاركون في عمليات البحث اليدوي، ويتم استخدام طائرات بدون طيار للمساعدة في أعمال الإنقاذ.

وفي السياق، كشف مصدر صيني مسئول، عن العثور على قطع من حطام محرك طائرة الركاب التي تحطمت في منطقة قوانغشي بجنوبي الصين.

كما وجهت السلطات الصينية بإجراء عمليات فحص شاملة للسلامة في جميع المجالات والصناعات على مستوى البلاد، وذلك في أعقاب تحطم طائرة ركاب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقا لبيان مشترك صادر عن مكتب لجنة سلامة العمل التابعة لمجلس الدولة ووزارة إدارة الطوارئ الصينية، أنه ينبغي القيام بتحديدات فورية لمخاطر السلامة في قطاع الطيران المدني، كما يتعين تصحيح جميع المشكلات في الوقت المناسب.

وأكد ضرورة اليقظة للتعامل مع الحوادث والكوارث، حيث من المحتمل أن تشهد درجات الحرارة تقلبا كبيرا فى الربيع، ومن المحتمل حدوث كوارث طبيعية، حيث يتعين إصدار تحذيرات مبكرة في الوقت المناسب وتنفيذ إجراءات السلامة مثل تعليق العمل والإنتاج وحركة المرور والفصول الدراسية، لمنع وقوع خسائر جسيمة.