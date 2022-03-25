الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: واشنطن تفكر فى معاقبة «أطراف ثالثة»

البيت الأبيض
البيت الأبيض

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن التأثير غير الجلي للعقوبات الأمريكية على الاقتصاد الروسي دفع مسؤولي البيت الأبيض إلى التفكير في معاقبة أطراف ثالثة في دول أجنبية.

وكتبت الصحيفة بهذا الشأن تقول: "يستعد مسؤولو البيت الأبيض لإجراء نادر من شأنه أيضا معاقبة أطراف ثالثة في دول أخرى بسبب تعاملها مع أجزاء من الاقتصاد الروسي التي وقعت تحت العقوبات الأمريكية، صرح بذلك أربعة أشخاص مطلعين على المحادثات في الإدارة، وهم رغبوا في عدم الكشف عن هويتهم".

ويشير المنشور إلى أن هذا يحدث على خلفية تصعيد الوضع في أوكرانيا، و"بينما لا يزال تأثير العقوبات الحالية على الاقتصاد الروسي غير واضح"، لافتا إلى أن المصادر  تقول إن هذه الخطوات ليست حتمية ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد.

 

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على هامش الأزمة

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