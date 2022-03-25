الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باحث: على من افعوا عن عضوية أوكرانيا بالناتو تحمل المسؤولية

أوكرانيا
أوكرانيا

ذكر باحث سنغافوري أن أولئك الذين دافعوا بتهور عن موضوع عضوية أوكرانيا في الناتو وتسريع شحنات الأسلحة الغربية إلى البلاد يجب أن يتحملوا بعض المسؤولية الأخلاقية.

وفي عمود صحفي  على الموقع الإلكتروني لمجلة ((فورين بوليسي))، قال كيشور محبوباني، الزميل البارز بمعهد الدراسات الآسيوية في جامعة سنغافورة الوطنية، إن هؤلاء الأشخاص قادوا الحَمَل الجيوسياسي الأوكراني إلى الذبح وخلقوا حالة هائلة من عدم الاستقرار العالمي.

وكتب يقول "كان من الممكن تجنب كل هذا الألم والمعاناة لو تم الاصغاء إلى أولئك الذين نصحوا بالبراغماتية الجيوسياسية -- بمن فيهم مفكرون استراتيجيون كبار مثل جورج إف. كينان وهنري كيسنجر، الذين حذروا من هذه القضية بالتحديد"

 

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على هامش الأزمة

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باحث: على من افعوا عن عضوية أوكرانيا بالناتو تحمل المسؤولية

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