“33: عن الفقد والرهاب” لــ مينا ناجي علي طاولة مكتبة مصر الجديدة

ضمن فعاليات نادي الكتاب، بمكتبة مصر الجديدة بهليوبليس، تعقد في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، ندوة ثقافية لمناقسة كتاب، “33: عن الفقد والرهاب”، والصادر عن دار المرايا للنشر، للكاتب مينا ناجي.

وكتاب "33: عن الفَقد والرُهاب"، لا يكتب مينا ناجي رواية، أو يشطح بخياله بعيدًا، لكنه يكتب نصوصًا لا بطولة فيها سوى للكتابة، كتابة تبدو -للوهلة الأولى- ذاتية من فرط الألم الذي تُحدثه، ولكنها سرعان ما تتفرع وتتشابك مع أعمال بلانشو وكافكا وريلكه وبيكيت وغيرهم، ليصنع في النهاية أسطورته الخاصة.

ويعتمد كتاب "33: عن الفَقد والرُهاب"، على تجربتين شخصيتين: فقط الأم والعيش مع شبح الرُهاب أو "الأجورافوبيا"، وعبر رحلة الكتاب "بين رهبة الكتابة وحُزن الحداد"، يتلمس مينا ناجي طريق الخلاص، ويتماهى القارئ مع تجربة الفقد تارة، وتحيره تساؤلات الكاتب المدهشة في لغز النفس البشرية تارة أخرى، فيبدو الخلاص ليس بعيدًا والطريق معبدًا للنجاة.

ــ ذكريات شعورية متجذرة في النفس

وعن الكتاب يقول الكاتب الشاب علي قطب: في هذا الكتاب لا يقيم مينا سرادق عزاء لأم الراوي بقدر ما يحاول بعث الذكريات في الكلمات، وهي ليست ذكريات درامية في حواديت يمكن نقلها شفويا، وإنما هي ذكريات شعورية متجذرة في النفس لا يمكن التعبير عنها إلا بخطاب مكتوب فتكاد السردية أن تتشابك مع قصيدة النثر التي تختزن أسرارا في حياة الشاعر لا يعرفها إلا أقرب الناس إليه ويعبر عنها بطريقة مختزلة فيها التفكيك والإحالة إلى أشياء أخرى والنغمة الحزينة الشجية الناطقة بعمق المأساة التي يعيشها، وهي مأساة تنتقل من شعور شخص ما باليتم إلى استدعاء حالة اليتم الإنساني الكلي بمستواها الوجودي المؤرق المحفز للأسئلة منذ بدأ التجربة الأرضية، فيكاد يكون خروج الأم إلى العالم الآخر معادلا لخروج الابن من الجنة.

و"مينا ناجي"، كاتب ومترجم مصري، من مواليد عام 1987. يعمل بمجال الصحافة الثقافيّة والترجمة.

نشر مينا 6 كتب أدبيّة تتنوَّع بين الرواية والشِعر والسرد والقصّة أحدثها كتابه السردي "33: عن الفَقد والرُهاب" الصادر عام 2021 عن دار المرايا للثقافة والفنون، وروايته الثانية "مَدينةُ الشَمْس" عام 2020 عن دار العين للنشر.

كما صدر لمينا ناجي أعمال: "سِحرٌ حقيقيٌ" ديوان شعري عن دار العين للنشر 2011 "الجندبُ يَلهو حُرًا في شوارع القاهرة" مجموعة قصصية 2013 عن دار كلمة للنشر ــ "أسبُوع الآلام" شعر نشر إلكتروني، رواية "بلا أجْنحَة" 2016 عن دار روافد للنشر ــ رواية"مَدينةُ الشَمْس" 2020 عن دار العين للنشر.

كتاب “ضد الابتزاز المزدوج.. اللاجئون والإرهاب ومشاكل أخرى”، من تأليف المفكر السلوفيني سلافوي جيجك، ومن ترجمة الكاتب مينا ناجي، ويضم الكتاب مقالات فكريّة - سياسيّة للفيلسوف سلافوي جيجك عن أزمة اللاجئين والإرهاب.