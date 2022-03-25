وزير الصناعة المغربى يوقع 8 اتفاقيات فى مجال السيارات لتوفير 12 ألف فرصة عمل

وقع وزير الصناعة والتجارة المغربى رياض مزور، 8 اتفاقيات استثمارية مع مصنعين دوليين للمعدات الأصلية للسيارات “Sumitomo” و”yazaki” و”lear” و”Stahschmidt” و”TE ConnectivityK”، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 1.7 مليار درهم، مما سيسمح بتوفير نحو 12 ألف فرصة عمل مباشر.



وقال مزور، في تصريحات صحفية إن “هذه المشاريع تعتبر مؤشراً قوياً على مدى جاذبية قاعدة المغرب لصناعة للسيارات وعلى مرونتها وقدرتها على التأقلم، وهي الصناعة التي تمكنت بالرغم من الظروف العالمية العصيبة، من الحفاظ على قدرتها التنافسية وعلى ثقة الرواد العالميين للقطاع، كما تمكنت من استرجاع حيويتها بسرعة خلال فترة الانتعاش الاقتصادي.



وأكد وزير الصناعة المغربى أهمية ترسيخ أسس تخصص الكابلات الكهربائية كأحد أكبر موفري فرص العمل والقيمة المضافة للقطاع، مضيفا بانه تم تطوير المنظومة الصناعية مع الشركاء بمهن تكنولوجية تتطلب كفاءات عالية التأهيل لنوفر لمهندسينا وتقنيينا فرصة تطوير الهندسة الكهربائية لسيارات الغد بمراكز الهندسة في المغرب.

وعلى صعيد آخر ، بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مع أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة”يونسكو”، سبل تعزيز الشراكة والتعاون التي تربط بين المغرب و”يونسكو”، وكذا المجهودات التي يبذلها المغرب من أجل الحفاظ على التراث والمواقع التراثية.



وأكد رئيس الحكومة المغربية خلال اللقاء على دعم المغرب لجهود المنظمة الأممية في ترسيخ دعائم الأمن والسلام والتعايش بين الشعوب، موضحا أن المجالات التي تهتم بها، وعلى رأسها التربية والتعليم والثقافة والتراث، هي المجالات نفسها التي توجد كذلك على رأس أولويات الحكومة المغربية .



من جانبها، أعربت أودري أزولاي - التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب في إطار احتفالية الذكرى العاشرة لتصنيف العاصمة الرباط ضمن التراث العالمي- عن شكرها وتقديرها للدعم الذي تحظى به “يونسكو” في المغرب، متعهدة بمواصلة العمل مع المغرب في العديد من البرامج التي تهتم بها.

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أنشأت مكتبا لها في الرباط منذ عام 1991، يغطي كافة بلدان المغرب الكبير الخمسة.