الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا بعيد المدى.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "تدين الولايات المتحدة بشدة قيام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية -كوريا الشمالية-باختبارها صاروخًا باليستيًا بعيد المدى".

وأضاف البيان: "أوضحنا أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الاختبارات في المستقبل. ويقوم الرئيس بايدن وفريق الأمن القومي التابع له بتقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا. ويمثل هذا الإطلاق انتهاكًا صارخًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي ويثير التوترات ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة. كما يبرهن هذا الإجراء على أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تواصل تفضيل برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية على رفاهية شعبها".

وحث البيان جميع البلدان على "تحميل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المسؤولية عن هذه الانتهاكات وندعوها إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإجراء مفاوضات جادة. لم يُغلَق الباب أمام الدبلوماسية، لكن يتعين على بيونج يانج أن تكف على الفور عن أعمالها المزعزعة للاستقرار. وستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الوطن الأمريكي وكذلك جمهورية كوريا الجنوبية والحلفاء اليابانيين".

وكانت حكومة الولايات المتحدة قد نشرت في 10 مارس معلومات علنية تفيد بأن اختبارات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بتاريخ 26 فبراير و4 مارس 2022 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة تضمنت صاروخًا باليستيًا عابر للقارات، وفقًا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

و علي صعيد آخر ، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن قرار الجمعية العامة مهم، لأنه يدعو لتوصيل المساعدات الإنسانية للأوكرانيين، مشيرة إلى بلادها حريصة على جمع الأدلة على جرائم الحرب التي يرتكبها الروس في أوكرانيا لتمكين القضاء الدولي من المحاسبة.

وتابعت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، خلال تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا اليوم مهم لأنه يحدد المتسبب في تردي الوضع الإنساني بأوكرانيا.

في وقت سابق وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، على مشروع قرار يسمح بدخول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا.

كما انتقدت الأمم المتحدة، في قرارها روسيا لتسببها في وضع إنساني وصفته بالمريع بعد عمليتها العسكرية لجارتها قبل نحو شهر.

وحصل القرار الذي أعدته أوكرانيا وحلفاؤها على دعم 140 دولة، مقابل معارضة خمسة دول “روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا وروسيا البيضاء” بينما امتنعت 38 دولة عن التصويت.