الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على قيمة الزيادة فى معاشات «تكافل وكرامة» لكافة الفئات

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يهتم كثير من المواطنين بأخبار المعاشات الجديدة، ويتساءلون عن نسبة الزيادة فى المعاشات وكيفية احتسابها، بعد أن تم الإعلان عن زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪؜ بداية من شهر أبريل لذا يزداد محرك البحث جوجل ببحث المواطنين عن زيادة معاشات تكافل وكرامة وكيفية احتسابها والآلية الخاصة بتنفيذها.


 رفع نسبة معاشات تكافل وكرامة

وأعلنت الدولة عن رفع نسبة المعاشات لتكافل وكرامة في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة وحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين في مصر ويتم تطبيق ذلك من خلال زيادة معاشات تكافل وكرامة للمواطنين.

 

زيادة معاشات تكافل وكرامة بداية من أول أبريل 
ووفقا لقرارات الحكومة، فإن المعاشات تزداد بنسبة ١٣٪؜، بحد أدنى ١٢٠ جنيها، وسيتم تطبيقها للمواطنين بداية من أول أبريل مع بداية شهر رمضان الكريم،  وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.

 

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد تطبيق الزيادة أول أبريل 

ويمكن احتساب قيمة زيادة معاشات تكافل وكرامة بعد قيام الدولة برفع المعاشات وفقا للزيادة ١٣٪؜ إلى ما يأتي:

 

قيمة زيادة معاشات تكافل وكرامة بداية من أبريل المقبل

من يتقاضى ١٠٠٠ جنية سيتقاضى معاش ١١٣٠ جنيها، ومن يتقاضى معاش ٢٠٠٠ جنية يصل معاشه إلى ٢٢٦٠ جنيها، أما من يتقاضى معاش ٤٠٠٠ جنيها يصل معاشه الى ٤٥٢٠ جنيها، ومن يتقاضى معاش ٦٠٠٠ جنيها يتقاضى معاش ٦٧٨٠ جنيها. 

قبل زيادة معاشات تكافل وكرامة قيمة الزيادة لكافة الفئات نسبة الزيادة فى المعاشات نسبة معاشات تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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