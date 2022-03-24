الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمين عام الناتو يستبعد اندلاع حرب شاملة بين روسيا والحلف

الناتو
الناتو

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلنسي (الناتو)، ينس شتولتنبرج، إمكانية اندلاع حرب شاملة بين روسيا والحلف.

وقال شتولتنبرج- في حديث إلى شبكة (سي. إن. إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس- إن الفضل في تراجع احتمالية اندلاع حرب شاملة هو وحدة دول الناتو خلال الأزمة.

ومع ذلك، أوضح الأمين العام للناتو أن الوضع على الأرض في أوكرانيا "لا يمكن التنبؤ به للغاية"، وأن الحلف يواجه واقعًا جديدًا ويجب أن يكون مستعدًا على المدى الطويل.

وكان من المفترض أن يصبح ينس شتولتنبرج رئيسًا للبنك المركزي النرويجي في وقت لاحق من هذا العام، لكن من المقرر الآن أن يظل رئيسًا للحلف بسبب تطورات الوضع في أوكرانيا.

الأمين العام لحلف شمال الأطلنسي الناتو دول الناتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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