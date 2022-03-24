الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بشرى للجميع.. جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 بالزيادة الجديدة

معاشات
معاشات

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 بات من أكثر الموضوعات حاصلة على عمليات بحث مكثف، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن التوقيت الرسمي للمعاشات بشهر أبريل، لأكثر من عشرة ملايين و600 ألف مواطن، يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022، فلكل صاحب معاش، أو مستفيد من المعاش، ويحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاشه من أي ماكينة صراف آلي في هذا التقرير المقرر.

يستعرض الدستور لكم أعزائي القراء في التقرير الآتي مواعيد الصرف لجميع الأشخاص وفقا للشرائح المالية المحددة والتي تم اعتمادها من هيئة التأمينات الاجتماعية.

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022، والتي جاءت كالآتي:

• أولا: يبدأ يومي 1 و 2 أبريل 2022: الصرف لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه.
• ثانيا: يبدأ يومي 3 و4 أبريل 2022: الصرف لأصحاب المعاشات الأكثر من 1000 والأقل من 2000 جنيه.
• ثالثا: يبدأ يومي 5 و 6 أبريل 2022: الصرف لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه.


إنتهاء البطاقات الزرقاء في 10 محافظات بنهاية مارس 2022

وعلى صعيد آخر، أشارت التأمينات الاجتماعية، إنتهاء البطاقة الزرقاء لأصحاب المعاشات في محافظات التالي:

( بورسعيد، ومحافظة السويس، أسوان، ومحافظة مرسى مطروح، شمال سيناء، ومحافظة جنوب سيناء، الأقصر، ومحافظة الإسماعيلية، البحر الأحمر، ومحافظة الوادي الجديد).

وبعد معرفة المحافظة يجب علي أصحاب المعاشات في تلك المحافظات، التوجه إلى مكتب التأمينات القريب من محل السكن، قبل نهاية شهر مارس الحالي، ببطاقة الرقم القومي، وتقديم صورة منها مدون عليها رقم الموبايل، لتسلم كارت «ميزة»، ولابد من التوجه لأي فرع من فروع البنوك وفتح حساب جاري، بسبب انتهاء صلاحية بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الزرقاء، في تلك المحافظات السابقة.

المرحلة الثانية لتحويل البطاقات الزرقاء

أشارت إلى أن المرحلة الثانية لتحويل البطاقات الزرقاء تنتهي بنهاية شهر أبريل القادم، وتتمثل في 8 محافظات، والتي جاءت كالآتي:

(كفر الشيخ، ومحافظة بني سويف، قنا، دمياط، ومحافظة الفيوم، القليوبية، المنيا، ومحافظة المنوفية).

إتاحة صرف معاشات أبريل 2022 من فروع بنك ناصر

في السياق نفسه، أعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن إمكانية صرف معاشات أبريل 2022، سيكون متاحاً من فروع البنك المختلفة المنتشرة في كل محافظات مصر، أكد وجود 104 فروع للبنك منتشرة على مستوى الجمهورية، من الممكن صرف المعاش من الماكينات الخاصة ببنك ناصر أو من البنوك الأخرى.

 

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على هامش الأزمة

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