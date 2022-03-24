الآن مواعيد الإفطار فى رمضان 2022

مواعيد الإفطار فى رمضان 2022.. تزايد البحث، عبر محركات البحث الإلكترونية، خلال هذه الفترة عن مواعيد الإفطار فى شهر رمضان المعظم 2022، من أجل معرفة المواعيد الحقيقية للإفطار وآذان المغرب، وشهد موقع البحث جوجل دخول الملايين من المتابعين والمترددين على مواقع البحث الإلكترونية خلال الساعات الماضية.

وكانت الهيئة المصرية للمساحة، قد أعلنت فى وقت سابق إمساكية شهر رمضان المعظم، والتى تضمنت مواعيد آذان المغرب خلال شهر رمضان المعظم، حيث يتزايد البحث بشكل دائم عن مواعيد الإفطار طوال الشهر المبارك .

مواعيد الإفطار فى رمضان 2022

1 رمضان 1443 السبت 2 أبريل 2022

-عدد ساعات الصوم: الصوم 14 ساعة و19 دقيقة.

- مواعيد الصلاة والصوم: الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30 المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55، إمساك 3:55.

2 رمضان 1443 الأحد 3 أبريل 2022

-عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و21 دقيقة.

- مواعيد الصلاة والصوم: الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:54، إمساك 3:54.

3 رمضان 1443 الإثنين 4 أبريل 2022

-عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و23 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

4 رمضان 1443 الثلاثاء 5 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و25 دقيقة.

- مواعيد الصلاة والصوم: صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

5 رمضان 1443 الأربعاء 6 أبريل 2022

-عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و27 دقيقة.

- مواعيد الصلاة والصوم: الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 ، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50، إمساك 3:50.

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6 رمضان 1443 الخميس 7 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و29 دقيقة.

مواعيد الإفطار فى رمضان 2022

- مواعيد الصلاة والصوم: الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:48، إمساك 3:48.

7 رمضان 1443 الجمعة 8 أبريل 2022

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة.

- مواعيد الصلاة والصوم: الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30 ، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، إمساك 3:47.

8 رمضان 1443 السبت 9 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و33 دقيقة.

- مواعيد الصلاة والصوم: الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:56، العصر 3:30 . صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، إمساك 3:46.

9 رمضان 1443 الأحد 10 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم:14 ساعة و 35 دقيقة.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 4:04، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:44، إمساك 3:44.

10 رمضان 1443 الإثنين 11 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و 37 دقيقة.

مواعيد الإفطار فى رمضان 2022

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، إمساك 3:43.

إمساكية رمضان 2022

11 رمضان 1443 الثلاثاء 12 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و 39 دقيقة.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:42، إمساك 3:42.

12 رمضان 1443 الأربعاء 13 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و 41 دقيقة.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 . صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:40، إمساك 3:40.

13 رمضان 1443 الخميس 14 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و 43 دقيقة.

مواعيد الإفطار فى رمضان 2022

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 . صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39.

14 رمضان 1443 الجمعة 15 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و 45 دقيقة.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 ، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38، إمساك 3:38.

15 رمضان السبت 16 إبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و 47 دقيقة.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 ، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36، إمساك 3:36.

16 رمضان الأحد 1443 15 إبريل 2022

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة.

مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 ، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35.

17 رمضان 1443 الإثنين 18 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم:14 ساعة و 50 دقيقة.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:34.

18 رمضان 1443 الثلاثاء 19 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و 52 دقيقة.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 ، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32،

19 رمضان 1443 الأربعاء 20 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و 54 دقيقة.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30 ، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31.

إمساكية شهر رمضان 2022

20 رمضان 1443 الخميس 21 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و 56 دقيقة.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:50، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:30، إمساك 3:30.

21 رمضان 1443 الجمعة 22 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و 58 دقيقة.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 ، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28.

22 رمضان 1443 السبت 23 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 15 ساعة.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:47، الشروق 5:20، الظهر 11:53، العصر 3:29 . صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27.

23 رمضان 1443 الأحد 24 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 15 ساعة ودقيقتين.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:46، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29 ، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26.

24 رمضان الإثنين 25 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 15 ساعة و 4 دقائق.

- مواعيد الصوم والصلاة : الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 ، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:25، إمساك 3:25.

مواعيد الإفطار فى رمضان 2022

إمساكية شهر رمضان 2022

25 رمضان 1443 الثلاثاء 26 أبريل

- عدد ساعات الصوم: 15 ساعة و 6 دقائق.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 ، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23،

26 رمضان 1443 الأربعاء 27 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 15 ساعة و 8 دقائق.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22.

27 رمضان 1443 الخميس 28 إبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 15 ساعة و 10 دقائق.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21.

28 رمضان الجمعة 29 أبريل الموافق

- عدد ساعات الصوم: 15 ساعة و 11 دقائق.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:20، إمساك 3:20.

29 رمضان السبت 30 أبريل 2022

- عدد ساعات الصوم: 15 ساعة و 13 دقائق.

- مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18.

30 رمضان 1443 الأحد 1 مايو 2022

- عدد ساعات الصوم:15 ساعة و 15 دقائق.

مواعيد الصوم والصلاة: الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17