«مياه كفر الشيخ» تختتم حملة «كل نقطة بتفرق» احتفالا باليوم العالمى للمياه

شهد المهندس شعبان محمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، اختتام فعاليات الاحتفال بيوم المياه العالمى تزامنا مع حملة "كل نقطة بتفرق".

وأكد على دور إدارة التوعية بتنفيذ أنشطة توعوية على مدار الأسبوع مع الأطفال فى المدارس وورش سباكة مع السيدات، وحملات طرق أبواب، وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى، والرائدات الريفيات، وأنشطة توعوية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة ومركز النيل للإعلام.

بدأ الحفل باستعراض رقص التنورة وفرقة الفنون الشعبية وزيارة معرض رسومات للأطفال ومعرض الشركه للقطع الموفرة بقصر الثقافة بحضور كلا من اللواء ياسر حفناوى، سكرتير عام المحافظة نيابة عن اللواء المحافظ جمال نور الدين ووكلاء وزارات المحافظة وممثليهم من هيئة الأوقاف، ومديرية الأزهر والوعظ، ووزارة الرى، وممثل الكنيسة، والاتحاد العام للكشافة وافتتح الحفل بالسلام الجمهورى.

وألقت وكيل وزارة الثقافة كلمة الافتتاحية وأكدت على أهمية المياه والحفاظ عليها كما ألقى الحضور ممثلى الوزارات والهيئات كلمتهم تأكيدا على أهمية المياه والحفاظ عليها وألقى اللواء ياسر حفناوى سكرتير عام المحافظة كلمته عن أهمية المياه والاستخدام الأمثل لها للحفاظ عليها.

كما تحدث المهندس شعبان محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، على ضرورة الحفاظ على الماء وكيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى واختتم الكلمة بأهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة والدور الفعال لهذه المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين

واختتم الحفل بتسليم شهادات تقدير لكافة الوزارات المشاركة كما كرم الأطفال المشاركين فى معرض الرسم .