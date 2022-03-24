الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه كفر الشيخ» تختتم حملة «كل نقطة بتفرق» احتفالا باليوم العالمى للمياه

مياه كفر الشيخ
مياه كفر الشيخ

شهد المهندس شعبان محمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، اختتام فعاليات الاحتفال بيوم المياه العالمى تزامنا مع حملة "كل نقطة بتفرق".

وأكد على دور إدارة التوعية بتنفيذ أنشطة توعوية على مدار الأسبوع مع الأطفال فى المدارس وورش سباكة مع السيدات، وحملات طرق أبواب، وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى، والرائدات الريفيات، وأنشطة توعوية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة ومركز النيل للإعلام.

بدأ الحفل باستعراض رقص التنورة وفرقة الفنون الشعبية وزيارة معرض رسومات للأطفال ومعرض الشركه للقطع الموفرة بقصر الثقافة بحضور كلا من اللواء ياسر حفناوى، سكرتير عام المحافظة نيابة عن اللواء المحافظ جمال نور الدين ووكلاء وزارات المحافظة وممثليهم من هيئة الأوقاف، ومديرية الأزهر والوعظ، ووزارة الرى، وممثل الكنيسة، والاتحاد العام للكشافة وافتتح الحفل بالسلام الجمهورى.

وألقت وكيل وزارة الثقافة كلمة الافتتاحية وأكدت على أهمية المياه والحفاظ عليها كما ألقى الحضور ممثلى الوزارات والهيئات كلمتهم تأكيدا على أهمية المياه والحفاظ عليها  وألقى اللواء ياسر حفناوى سكرتير عام المحافظة كلمته عن أهمية المياه والاستخدام الأمثل لها للحفاظ عليها.

كما تحدث المهندس شعبان محمد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ،  على ضرورة الحفاظ على الماء وكيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى واختتم الكلمة بأهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة والدور الفعال لهذه المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين 
واختتم الحفل بتسليم شهادات تقدير لكافة الوزارات المشاركة كما كرم الأطفال المشاركين فى معرض الرسم . 

مياه اختتام توعية كفر الشيخ نقطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

على أجهزة التنفس.. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

«هزّت» علم مصر.. العقوبة المتوقعة على «نجلا» بعد فيديو «يلا يا مصريين»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

قبل قدومه بأيام.. تعرف على إجازات شهر رمضان 2022

محافظ أسيوط يشهد الاحتفال باليوم العالمى للمياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق»

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع