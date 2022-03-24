نصائح لملابس طفلك في الطقس البارد

إذا كنت تخطط للخروج مع طفلك في أيام الشتاء، فأنت بحاجة إلى التأكد من أنه يرتدي ملابس مناسبة حتى يظل دافئًا، اتبع هذه النصائح للتأكد من أنك تفعل ذلك بأمان.

طبقة فوق

عندما يتعلق الأمر بملابس الأطفال والرضع للطقس الشتوي، فإن التصفيف هو المفتاح، القاعدة العامة هي أن يرتدي طفلك طبقة واحدة أكثر مما ترتديه أنت، إن لف طفلك الصغير في عدة طبقات يعني لا يمكنك به التأكد من أنه دافيء، فقط ابدئي بطبقة أساسية جيدة النوعية تساعد على تنظيم درجة الحرارة وسحب الرطوبة بعيدًا عن بشرة طفلك.

اختر الطبقة الصحيحة

الطبقة الأساسية الحرارية الفعالة مفتاحًا للرضع والأطفال الصغار، يقول نيكي هورن المدير الإداري لشركة ملابس الطقس البارد Raindrops : "الصوف أو البوليستر هو الطبقة الأساسية المثالية، لكن تجنب القطن الخالص لأنه مسامي جدًا ويحمل بشكل عام المزيد من الرطوبة التي لا تتلاشى بسهولة".

البقاء دافئًا وجافًا

عند شراء ملابس خارجية لطفلك، ابحث عن الميزات التقنية والأقمشة، تأكد من أن الملابس ذات تصنيف مقاوم للماء لا يقل عن 1500 مم أو أكثر.

اختر الملابس سهلة الإزالة

فكر في مدى سهولة ارتداء طفلك الملابس وخلعها، ابحثي عن فتحة أمامية بطول كامل تجعل تغيير الحفاض أو خلع ملابس الطفل النائم أسهل بكثير.

تذكر الأطراف

حماية الأيدي والأقدام الصغيرة ستساعد في الحفاظ على درجة الحرارة الأساسية لطفلك، أقدام دافئة طفل سعيد.

بالنسبة للأطفال الصغار ، فإن الحذاء السميك النعل غير الانزلاقي ، وأحذية الثلج المقاومة للماء والتهوية هي استثمار جيد للحفاظ على أصابع القدم دافئة.

ينصح باستخدام الجوارب الدافئة أو الأخفاف ذات النعل الناعم، تعتبر القفازات أيضًا ضرورية للأطفال الصغار، ابحث عن تلك التي يمكن قصها على المعاطف حتى لا يفقدها طفلك إذا سحب قفازًا، وتذكري القبعة، إنها أسهل طريقة يفقد فيها طفلك الحرارة، لذا احرصي على تغطية رأسه عند الخروج.