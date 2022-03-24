لا يفوتك هذا المساء|الرئيس السيسي يوجه عدة رسائل للمواطنين.. واستمرار قوافل الخير برعاية «حياة كريمة».. وتحذيرات الأرصاد من طقس اليوم

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث، كان في مقدمتها الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين من داخل أكاديمية الشرطة، إضافة إلى استمرار الجهود الحكومية بمعاونة منظمات المجتمع المدني لرفع الأعباء عن فكاهل المواطن تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أهم الأحداث التي وقعت على مدار الساعات القليلة الماضية..

الرئيس السيسي: «نسعى لتقليص تداعيات الأزمة العالمية»

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين بشأن الأزمة الحالية التي يمر بها العالم، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى تقليص تداعيات تلك الأزمة إلى أدنى مستوى رغم تأثيراتها الكبيرة على العالم، مؤكدا: «لا توجد لدينا أي مشكلة في أي شيء».

وأبدى الرئيس السيسي- خلال زيارته التفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، اليوم- أمله في سرعة انتهاء تلك الأزمة العالمية، التي تحمل تأثيرات كبيرة على الطاقة وسلاسل الإمداد وحالة الاستقرار في الأسواق والأسعار، ليس في مصر فقط، لكن العالم كله، حتى تستطيع الدولة الخروج من الأعباء التي عانت منها خلال فترة جائحة كورونا، التي استمرت عامين، وأثرت أيضا على اقتصاد العالم وليس على الاقتصاديات الناشئة فقط.

وأكد الرئيس السيسي- في حديثه إلى الطلاب الخريجين لأكاديمية الشرطة- أهمية معاني التضحية والالتزام والواجب تجاه الوطن والشعب وحماية الأمن القومي وسلامة الدولة من كل شر يحيط بها، مضيفا أن أي مهمة لابد أن تكون محفوفة بالمخاطر، لكن الوطن يستحق كل ذلك.

وأشار إلى أن كل أسرة تقدم أبناءها وبناتها للوطن، تدرك أن هذه تضحية كبيرة من أجل الوطن والدولة والاستقرار، معتبرا أن كل طلاب أكاديمية الشرطة يمثلون أبناء أسر مصرية عادية، والدولة مستمرة في تعليمهم وتدريبهم لتأهيلهم للخروج إلى الحياة العامة والتعامل معها بكفاءة.

السيسي

«حياة كريمة» تواصل أعمال قوافل «وصل الخير» ضمن حملة المليون كرتونة

تواصل محافظات الجمهورية استقبال شاحنات قوافل «وصل الخير» استعدادًا لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجاً، ضمن حملة "المليون كرتونة"، التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

واستقبلت محافظات الجمهورية الشاحنات المُحملة بكراتين المواد الغذائية، حيث وصل لمحافظة الوادي الجديد شاحنتان محملتان بالمواد الغذائية، كما وصل لمحافظة بني سويف عدد ١٣ شاحنة تحمل ٦٠٠٠ كرتونة مواد غذائية، في الوقت ذاته استقبلت محافظة الإسكندرية عدد ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية حتى اليوم، ووصل لمحافظة السويس ١٢ شاحنة محملة بالمواد غذائية، وتستمر قوافل «وصل الخير» في الوصول لمحافظات دمياط وسوهاج وأسيوط والبحيرة والفيوم.

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بعد اعتمادها رسميًا

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي “2021 -2022”، بجميع أنواعها “الصناعي- التجاري- الزراعي والفندقي”.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات العملية 21 مايو المقبل، على أن تبدأ انعقاد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية في 28 مايو المقبل.

وننشر الجداول الامتحانية العملية والنظرية لجميع نوعيات التعليم الفني، (الصناعي-التجاري-الزراعي- الفندقي).

«الأرصاد» تحذر: طقس بارد اليوم وفرص لسقوط أمطار

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الخميس طقسا باردا على معظم الأنحاء، غائم نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء ومائل للبرودة شمال الصعيد، مائل للحرارة على جميع المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه ساعات الليل ستشهد طقسا شديد البرودة على كافة الأنحاء، مع إحساس ببرودة الجو.

في الوقت ذاته، سيكون هناك نشاط للرياح أحيانا على بعض أنحاء البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد من أن هناك فرص لسقوط الأمطار على محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة خفيفة إلى متوسطة على البلاد.

الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة

تشهد القاهرة الكبرى طقسا باردا نهارا، وشديد البرودة ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 17، والصغرى 9.

الطقس ودرجات الحرارة بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية طقسا باردا نهارا، شديد البرودة يصاحبه صقيع ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10 .

نسبة الرطوبة على كافة أنحاء البلاد

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى، وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى.

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة في بعض الأحيان على مناطق السواحل الشمالية ومحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة كفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وأضافت الأرصاد، في بيان رسمي لها، أنه من المحتمل سقوط أمطار على فترات متقطعة بنسبة 20%.؜

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 17 والصغرى 9

الإسكندرية: العظمى 16، والصغرى 10

أسوان: العظمى 22 درجة 11 للصغرى

قنا: العظمى 19 والصغرى 9 درجات

الأقصر: العظمى 20 والصغرى 10

سوهاج: العظمى 18 والصغرى 8

أسيوط: العظمى 18، والصغرى 7

كاترين: العظمى 13، والصغرى 3

تراجع العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه فى ختام التعاملات

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات الأسبوعية اليوم، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي بقيمة تتراوح ما بين 4 و5 قروش (شراء وبيع).

ففي بنكي (الأهلي المصري - مصر)، أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، حيث سجل 18.28 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي تراجعًا بنحو 7 قروش شراء وبيع؛ ليصبح 18.25 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.26 جنيه للشراء و18.36 جنيه للبيع.

العملات

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث واصلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعها بقيمة تتراوح ما بين 7 و8 قروش، بعد أن تراجعت في بداية التعاملات 6 قروش في البيع واستقرت في الشراء.

ففي بنكي (الأهلي المصري - مصر) سجل سعر صرف "اليورو" 20.05 جنيه للشراء و20.24 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت العملة الأوروبية تراجعا؛ لتسجل 20.03 جنيه للشراء و20.20 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام "اليورو" 20.04 جنيه للشراء و20.16 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني بقيمة ما بين 5 و10 قروش (شراء وبيع)، وذلك بعد تباينه في بداية التعاملات، حيث ارتفع واحد قرش في الشراء وتراجع 16 قرشًا في البيع.

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار الريال السعودي في بنكي (الأهلي - مصر) تراجعًا طفيفًا؛ ليسجل 4.88 جنيه للشراء و4.89 جنيه للبيع، كما شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي تراجعًا ما بين 7 قروش و13 قرشًا (شراء - بيع)؛ لتسجل 57.82 جنيه للشراء و60.58 جنيه للبيع، وتراجع أيضا الدرهم الإماراتي؛ ليسجل 4.98 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع.