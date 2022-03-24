الرئيس اليمنى يطالب الاتحاد الأوروبى بمزيد من الجهود لوقف الحرب فى بلاده

طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، دول الاتحاد الأوروبي بتعزيز الدعم الاقتصادي والتنموي للحكومة الشرعية وبذل المزيد من الجهود من أجل وقف الحرب باليمن وصولًا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال حوار شامل يفضي إلى السلام المستدام.

وذكرت الرئاسة اليمنية، في بيان أوردته قناة (اليمن) الإخبارية، الخميس، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تسلم أوراق اعتماد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، السفير غابريال مونويرا فينالس، وسفير جمهورية كوبا فلاديمير أندريس كيساد.

والتقى هادي، السفيرين المعتمدين، موجهًا بتذليل مهامهما لما من شأنه تفعيل وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك، لافتًا إلى المستجدات والتطورات في اليمن في ظل الأوضاع الراهنة وجهود السلام وآفاقه الممكنة المرتكزة على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.

وأشاد بمواقف دول الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوبا الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية بمختلف المحافل الدولية، مؤكدًا على تعزيز ذلك التعاون لمصلحة الجميع، لافتًا إلى أهمية السلام والتمسك بمساره وخياراته.

وتابع أن اليمن قدم في سبيله التنازلات والتضحيات الجسيمة لمصلحة الشعب اليمني ولحقن الدماء وإرساء السلام العادل والمستدام وليس السلام المرحلي الذي لا يلبي الطموح أو يستوعب قضايا الوطن، مثمنًا دعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيته الدستورية.

ونوه الرئيس اليمني بأهمية تعزيز مسارات الشراكة والتعاون المثمر في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن جراء تداعيات انقلاب الميليشيات الحوثية وآثاره الكارثية على اليمن واقعًا ومجتمعًا؛ تنفيذًا لأجندة إيران الدخيلة التي لا يمكن للشعب اليمني القبول بهذه التجربة مطلقًا.

من جانبهما، أكد السفيران دعم الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوبا للرئيس اليمني الذي يمثل شرعية اليمن التي أجمع عليها الشعب اليمني مدعومة بمرجعيات وقرارات دولية، متطلعين إلى تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني، معربين عن دعمهما للجهود الإقليمية والدولية في هذا الإطار.