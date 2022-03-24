الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تعرف على موعد أذان المغرب فى رمضان 2022

موعد آذان المغرب
موعد آذان المغرب في رمضان

تزايد البحث عبر محركات البحث الإلكترونية، عن موعد أذان المغرب فى رمضان 2022، حيث يود الكثيرون التعرف على موعد الإفطار في شهر رمضان الكري. 

  

وبحسب الهيئة المصرية للمساحة، فإن أول أيام شهر رمضان 2022 فلكيًا ستكون يوم السبت 2 أبريل، على أن يكون الشهر المبارك كاملا لهذا العام، حيث ينتهي يوم الأحد 1 مايو 2022، ليبدأ عيد الفطر يوم الإثنين 2 مايو.

 

موعد أذان المغرب في رمضان 2022

 

وجاءت تفاصيل مواعيد أذان وصلاة المغرب كالآتي:

 

السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة.

 

صلاة المغرب 6:14

 

إمساك 3:55

 

- الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:15

 

إمساك 3:54

 

- الإثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:15

 

إمساك 3:52

 

- الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:16

 

إمساك 3:51

 

- الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:17

 

إمساك 3:50

 

- الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:17

 

إمساك 3:48

 

- الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:18

 

إمساك 3:47

 

- السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:18

 

إمساك 3:46

 

 

موعد أذان المغرب فى رمضان 2022

 

- الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و35 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:19

 

 إمساك 3:44

 

- الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:20

 

إمساك 3:43

موعد أذان المغرب فى رمضان 2022

 

- الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و39 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:20

 

إمساك 3:42

 

- الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:21

 

إمساك 3:40

 

- الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:22

 

 إمساك 3:39

موعد أذان المغرب فى رمضان 2022

 

- الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:22

 

إمساك 3:38

 

- السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:23 

 

إمساك 3:36

 

- الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:23

 

إمساك 3:35

 

- الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:24

 

إمساك 3:34

 

- الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و52 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:25

 

إمساك 3:32

 

 

 

- الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:25

 

إمساك 3:31

 

- الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و56 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:26

 

إمساك 3:30

 

- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و58 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:27

 

إمساك 3:28

 

- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة

 

صلاة المغرب 6:27

 

إمساك 3:27

 

- الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين

 

صلاة المغرب 6:28

 

إمساك 3:26

 

- الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقائق

 

صلاة المغرب 6:28

 

إمساك 3:25

 

- الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقائق

 

صلاة المغرب 6:29

 

إمساك 3:23

 

- الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقائق

 

صلاة المغرب 6:30

 

إمساك 3:22

 

- الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقائق

 

صلاة المغرب 6:30

 

إمساك 3:21

 

- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و11 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:31

 

إمساك 3:20

 

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و13 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:32

 

إمساك 3:18

 

- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقيقة

 

صلاة المغرب 6:32

 

إمساك 3:17.

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