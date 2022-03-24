الغضبان يشهد مراسم احتفالية فرع أكاديمية السادات ببورسعيد (صور)

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور محمد حسن عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية واللواء الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق عضو مجلس الشيوخ ورئيس المجلس الاستشاري للأكاديمية مراسم احتفالية فرع الأكاديمية ببورسعيد بتكوين المجلس الاستشاري للأكاديمية وبرئاسة الدكتور محمد صالح هاشم عميد الكلية وبحضور لفيف من القيادات وأعضاء مجلس الشيوخ والمجلس الاستشاري.

احتفالية فرع أكاديمية السادات ببورسعيد

وخلال كلمته، أشاد محافظ بورسعيد بدور الأكاديمية في تدريب الشباب و إعادة صياغة الوعي العلمي بجهود الدولة المصرية على كافة الأصعدة، ومواجهة حروب الجيل الرابع الناتجة عن الاستخدام السيء للتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أهمية تأهيل الشباب للقيادة وتمكينهم لتحقيق خطط التنمية التي تستهدفها الدولة على كافة الأصعدة.

ومن جانبه، استعرض اللواء الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، الأوضاع الجارية على الساحة العالمية وتأثيراتها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية على جميع الدول، مشيرا لأهمية الوعي بالمرحلة الراهنة لاستكمال مسيرة التنمية.

احتفالية فرع أكاديمية السادات ببورسعيد

كما أشاد الدكتور نشأت الخميسى مستشار رئيس الأكاديمية بالدور المجتمعي للأكاديمية وأعلن عن تشكيل المجلس الاستشاري برئاسة الدكتور مصطفى كامل والذي ضم نخبة من رجال المجتمع البورسعيدية والقيادات التنفيذية والاقتصادية وتقدمهم محمد المصري نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والدكتور عاطف علم الدين وعادل اللمعي عضوا مجلس الشيوخ والمهندس محمد السيد رئيس المنطقة الصناعية ومحمود علم الدين ومحمد عوف حمادة ومحمد جبر وجمال الغيطانى ويوسف عزان والسيد شلبى رجال الاقتصاد.

احتفالية فرع أكاديمية السادات ببورسعيد

وأكد الدكتور محمد حسن عبد العظيم رئيس الأكاديمية في كلمته بالاحتفالية على تعظيم دور الأكاديمية في خدمة قضايا المجتمع المحلي وتطوير المناهج التعليمية بالأكاديمية لمواكبة دور الدولة في التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية كما أكد على دور المجلس الاستشاري في بناء توسعات الأكاديمية الجديدة وأعلن عن تطوير الفرع لخدمة أبناء بورسعيد.

وعلى صعيد متصل؛ قام الدكتور محمد حسن عبد العظيم رئيس الأكاديمية والدكتور محمد صالح عميد الكلية والدكتور نشأت مستشار الأكاديمية بتكريم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دوره الفاعل في المشروعات الجديدة ببورسعيد وشبكات الطرق والمرافق والأسواق الجديدة وفتح الحدائق للجمهور بلا أسوار كما تم تكريم عدد من الخريجين من المتميزين من أبناء الأكاديمية.