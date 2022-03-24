الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تستقبل 100 ألف لاجئ من أوكرانيا

اللاجئين
اللاجئين

تستعد الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا هربًا من الغزو الروسي وتقدم مليار دولار بشكل مساعدات إنسانية إضافية للمتضررين من جراء الحرب، على ما أعلن البيت الأبيض الخميس.

وأكد البيت الأبيض في بيانٍ أن "الولايات المتحدة تعلن عن خطط لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف أوكراني وسواهم ممن فروا من العدوان الروسي من خلال مجموعة كاملة من المسارات القانونية، ومن بينها البرنامج الأمريكي لاستقبال اللاجئين"، وذلك في وقت يحضر الرئيس جو بايدن اجتماعات قمة في بروكسل تتناول الحرب.

وأضاف أن المليار دولار (910 ملايين يورو) من المساعدات الإضافية "ستوفر الطعام والملجأ والمياه النظيفة واللوازم الطبية وغير ذلك من أشكال المساعدة".

الرئيس جو بايدن الغزو الروسي الولايات المتحدة أوكرانيا

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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