الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تستهدف 838929 طفلا.. استعدادات الإسكندرية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

استعدادات الإسكندرية
استعدادات الإسكندرية للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 27 حتى 30 مارس الجاري، وتستهدف تقوية مناعة أطفالنا من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، والقيادات الدينية وجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة.

وأكدت نائب المحافظ ضرورة تكثيف حملات التوعية بأهمية تطعيم شلل الأطفال خاصة في القرى والأماكن النائية، مشيرة إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم وإزالة أي تحديات لتحقيق المستهدف من تلك الحملة التي تأتي في إطار رؤية الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وتوفير صحة وحياة أفضل لأطفالنا.

ووجهت “عازر” مسئولي مديرية الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بمتابعة أعمال الحملة القومية بشكل يومى والوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات فورا. 

كما حثت المواطنين للمشاركة معا جنبا إلى جنب لتوعية وتنبيه الأمهات والأباء لأعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال.

من جانبه؛ أوضح الدكتور أيمن حليم، أن الحملة تستهدف تطعيم 838929 طفل، بعدد 2109 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة، وتبلغ الفرق المتحركة 1523 والثابتة 586 وتتواجد بجميع المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية. وكذلك فرق متحركة تجوب المنازل، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي ومواقف السيارات والأتوبيسات ودور رياض الأطفال، وجميع أماكن التجمعات.

هذا وتنطلق الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 27 حتى 30 مارس الجاري، وتستهدف تقوية مناعة أطفالنا من عمر يوم وحتى 5 سنوات، في إطار رؤية الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وتوفير صحة وحياة أفضل لأطفالنا.

الإسكندرية نائب محافظ الاسكندرية الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال القري والأماكن النائية تستهدف تطعيم 838929 طفل

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وائل لطفي

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