الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تشارك دول العالم في ساعة الأرض لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري

الاحتباس الحراري
الاحتباس الحراري

تشارك وزارة السياحة والآثار، السبت ٢٦ مارس، دول العالم في الحدث العالمي السنوي "ساعة الأرض" عن طريق إطفاء الإضاءة غير الضرورية، للمساهمة في ترشيد إستهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مشاركة الوزارة في مثل هذا الحدث تأتي إيمانا منها بتضافر كافة الجهود الوطنية لمشاركة دول العالم في تسليط الضوء على مثل هذه الظواهر الهامة والتوعية بمخاطرها وتقليل الانبعاثات الحرارية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة،حيث سيتم، يوم السبت القادم، إطفاء الإضاءة الخارجية لكل من قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة وقلعة قايتباي بالإسكندرية ومنطقة المسلة الناقصة بأسوان ومعبد الدير البحري بالأقصر، لمدة ساعة واحدة، بدءا من الساعة ٨:٣٠ وحتى ٩:٣٠ مساء.

وتستعد مصر لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ، ويأتي الإعداد والتجهيز لهذا الحدث على رأس أولويات كافة أجهزة الدولة خلال الفترة المقبلة، كما أنه يتم العمل على قدم وساق لتسخير كافة الإمكانات السياحية الممكنة للمساهمة في إخراج المؤتمر بالصورة المشرفة والتي تعكس مكانة وقيمة مصر عالمياً وتظهر للعالم ما يتم بذله من جهد نحو حماية البيئة والسياحة المستدامة والخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أنه من المقرر أن توقع مصر ضمن إجراءات استضافتها لمؤتمر المناخ القادم، تضم في متطلباتها التحول للنقل المستدام، ومصر ستقدم رسالة هامة خلال استضافتها للمؤتمر بإطلاق "شرم الشيخ خضراء" من خلال محاور مختلفة ومنها الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة في التنقل داخل المدينة وفعاليات المؤتمر، كأحد مكونات نموذج مصر نحو تطبيق مفهوم النقل المستدام كإحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ.

مصر شرم الشيخ الأرض تغير المناخ دول العالم الأعلى للآثار الانبعاثات التنمية المستدامة

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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