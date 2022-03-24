كتيبة نجوم منهم كريم عبد العزيز.. تعرف على لجنة تحكيم آخر حلقات الدوم

انتهى متسابقو برنامج الدوم، البرنامج الأكبر في منطقة الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتنفيذ ميديا هب، من كافة الاستعدادات والتحضيرات للحلقة النهائية التي ينتظرها الجمهور بشكل وتعاقدت الشركة المنتجة للبرنامج مع عدد من نجوم الفن الكبار للمشاركة في لجنة تحكيم الحلقة الأخيرة.

برنامج الدوم الحلقة الأخيرة

ويشارك في لجنة تحكيم الحلقة الاخيرة من الدوم النجم كريم عبد العزيز والنجمة أصالة والنجم حسين فهمي ومن المقرر أن تكون الحلقة الأخيرة استثنائية على كل الأصعدة، حيث حدد لها يوم السبت السادس والعشرين من شهر مارس الحالي، وجاءت بعيدة عن يوم الجمعة كما كان مخططًا لها في البداية بسبب مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم.

وتشهد الحلقة تواجد مجموعة من المفاجآت على كل الأصعدة من خلال احتفالية خاصة يحضرها الكثير من النجوم، بالإضافة إلى لجنة التحكيم المميزة التي ستكون مدججة بالنجوم وسيتم اختيار 3 متسابقين للفوز باللقب في فئات “الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني”.

ووصل إلى الحلقة الأخيرة حاليًا 11 متسابقا بعد أن أعلنت لجنة التحكيم عن أسماء المتأهلين للمرحلة النهائية خلال الحلقتين السابقتين من البرنامج الذي حقق شهرة كبيرة في موسمه الأول.

وخلال الحلقة قبل الماضية استخدمت اللجنة صلاحيتها فى اختيار المتسابقين بحد أقصى من كل فئة، لتعلن تأهل المتسابقين محمد مانو وأسامة عطية فى فئة الغناء، وإسراء العقاد ومريم حسن فى فئة التقديم، وماريا أسامة وسعد سمير فى فئة التمثيل.

وبتأهل المتسابقين الستة، تشهد الحلقة النهائية تنافسًا بين ١١ متسابقًا بعد تأهل ٥ مشاركين فى حلقة الخميس الماضى، هم: يارا مجدى فى فئة التقديم وآلاء أيوب وأسماء الجمل فى فئة الغناء، ومحمود بكر وهند حسام فى فئة التمثيل.

وتشهد الحلقة الأخيرة فوز 3 متسابقين بالجائزة، ومن المقرر أن يشاركوا في الأعمال الفنية والبرامج المختلفة للشركة المتحدة للخيستعد متسابقو برنامج الدوم، البرنامج الأكبر في منطقة الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتنفيذ ميديا هب، للحلقة النهائية التي ينتظرها الجمهور بشكل كبير لمعرفة أبطال الموسم الأول من البرنامج الذي تدعمه وزارتا الثقافة والشباب والرياضة.