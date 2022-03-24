الخميس 24 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل شرع في قتل عامل بمسجد لسرقة صندوق التبرعات بكرداسة

ضبط عاطل
ضبط عاطل

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بالاعتداء على عامل بمسجد في كرداسة، لسرقة صندوق التبرعات الخاص بالمسجد، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغًا يفيد تعرض عامل بمسجد للاعتداء وسرقة صندوق التبرعات الخاص بالمسجد.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن عاطل مقيم بمنطقة البراجيل وراء ارتكاب الجريمة، حيث حاول سرقة صندوق التبرعات الخاص بالمسجد، وعندما حاول المجني عليه منعه، اعتدى عليه المتهم وأصابه بجرح برأسه، واستولى على محتويات الصندوق وفرَّ هاربًا.

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، وكشفت التحريات هوية المتهم، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

مديرية أمن الجيزة الاعتداء على عامل بمسجد كرداسة صندوق التبرعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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