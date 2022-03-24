الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك مخبز بحوزته 603 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين

مخبز
مخبز

نجحت الجهود الأمنية في ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، وبحوزته 603 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم لحسابه الشخصى وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخبز بلدى) بمحافظة الدقهلية لتصرفه فى كمية قدرها (أكثر من طن "دقيق بلدى" مدعم).

وقام المذكور ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخبز بلدى) بمحافظة أسوان لتصرفه فى كمية قدرها (أكثر من طن "دقيق بلدى" مدعم) قام المذكور بيعها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالكة مخبز بلدى بمحافظة البحيرة لتصرفها فى كمية قدرها أكثر من طن "دقيق بلدى" مدعم قامت المذكورة بيعها بالسوق السوداء مستوليةً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (أكثر من طن مصنعات لحوم ودواجن) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم تجهيز الوجبات) بمحافظة السويس.

الجهود الامنية محافظة البحيرة بطاقة تموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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