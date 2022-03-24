الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف تجرى محادثة مع طفلك فى بداية حياته؟ خبراء يجيبون

محادثة مع طفلك
محادثة مع طفلك

لبدء المحادثات مع أطفالك وفهم ما يحدث في عالمهم الإبداعي والخيالي ، عليك أولاً التفكير من منظورهم وجعلهم يشعرون بالراحة، و في حين أن كونك شخصية مرجعية يجعل الأمر صعبًا على الآباء ، فإن تطوير معادلة ودية منذ سن مبكرة يمكن أن يكون مفيدًا للغاية لتطورهم العاطفي والحسي.

ونستعرض وفقا لموقع “ hindustantimes ” كيفية إجراء محادثات أفضل مع أطفالك وفقا لخبراء .

منذ الولادة ، يساعد التواصل الدافئ واللطيف والمتجاوب الرضع والأطفال على الشعور بالأمان والأمان في عوالمهم، كما أنه يبني ويعزز العلاقات بين الأطفال وآبائهم ومقدمي الرعاية لهم ولتنمية المهارات وتطويرها ، يحتاج الأطفال إلى الأمان والأمن والعلاقات القوية لذا فإن التواصل الجيد مع الأطفال ضروري للتنمية "، كما يقول الخبير ريتو راهول راثود مدرب الكتابة الإبداعية والاتصالات.

 ولخص ريتو راهول راثود  كيف تجرين محادثات أفضل مع طفلك في النقاط التالية:

 - امنح طفلك اهتمامك الكامل عندما تتواصلا مع بعضكما البعض.

   - شجع طفلك على التحدث معك عما يشعر به ويفكر فيه.

 -  استمع واستجب لجميع المواضيع - أخبار سارة ، مواقف غاضبة ، حزن ، خوف وكل شيء.

  - ركز على لغة جسده ونبرة صوته بالإضافة إلى الكلمات حتى تتمكن من التعاطف معه.

 -  استخدم لغة جسدك لإظهار أنك مهتم بما يريد مشاركته معك.

  -ضع في اعتبارك ما يمكن لطفلك فهمه والمدة التي يمكنهم الانتباه إليها.

  - اطرح أسئلة غير قضائية تتطلب إجابات حقيقية.

  -لاحظ افتتاحية المحادثة الصغيرة.

  - لا تقفز إلى الحلول والنصائح.

  -ادمج "وقتنا" مع طفلك في روتينك.

  - حاول ألا ترد بغضب أو ازدراء .

 -  ابق متاحًا دائما معه.

المحادثات الإبداعي والخيالي يشعرون بالراحة مفيد ا للغاية تطورهم العاطفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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