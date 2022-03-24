الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على متهمين بالنصب على أصحاب شركات خاصة بالقاهرة

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة التجمع الخامس، بمديرية أمن القاهرة من صاحبة شركة للتوريدات العمومية، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، لتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموالها، من خلال قيام بعض الأشخاص بإيهامها بكونهم مسئولي إحدى شركات البترول، وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بضائع من الشركة الخاصة بها بموجب شيك بنكي مزور.

وتواصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيلا عصابيا، من 4 أشخاص، تخصص نشاطهم الإجرامي في الاستيلاء على بضائع الشركات، من خلال قيام أحدهم بتزوير شيكات بنكية منسوبة لإحدى شركات البترول.

وتبين خلال التحريات أن الشركة تسلم تلك الشيكات لاثنين من أفراد التشكيل، ليقوموا باستقطاب الضحايا بزعم أنهما مندوبي تلك الشركة، طالبين منهم كميات من البضائع ويستلما تلك البضائع من المجني عليهم، وتسليمهم الشيكات المزورة بقيمتها ثم يتولى أحدهم تصريفها وبيعها في السوق السوداء، مُنتحلين أسماء وهمية، وتمكنوا بموجب ذلك الأسلوب الإجرامي من الاستيلاء على بضائع من الشركة المشار إليها الخاصة بالمبلغة.

وألقت أجهزة الأمن عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهمين المذكورين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة مصر الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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