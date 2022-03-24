الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حياة كريمة» تواصل أعمال قوافل «وصل الخير» ضمن حملة المليون كرتونة

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة

تواصل محافظات الجمهورية استقبال شاحنات قوافل «وصل الخير» استعدادًا لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجاً، ضمن حملة "المليون كرتونة"، التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

واستقبلت مختلف محافظات الجمهورية الشاحنات المُحملة بكراتين المواد الغذائية، حيث وصل لمحافظة الوادي الجديد شاحنتان محملتان بالمواد الغذائية، كما وصل لمحافظة بني سويف عدد ١٣ شاحنة تحمل ٦٠٠٠ كرتونة مواد غذائية، في الوقت ذاته استقبلت محافظة الإسكندرية عدد ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية حتى اليوم، ووصل لمحافظة السويس ١٢ شاحنة محملة بالمواد غذائية، وتستمر قوافل «وصل الخير» في الوصول لمحافظات دمياط وسوهاج وأسيوط والبحيرة والفيوم.

كما استقبلت محافظة المنيا ٦٠٠٠ كرتونة مواد غذائية، ووصل إلى محافظة الأقصر ٣ شاحنات تحمل ٦٠٠٠ كرتونة مواد غذائية، وتستمر جهود المتطوعين بالمؤسسة لاستكمال حملة المليون كرتونة ضمن قوافل "وصل الخير" في مختلف مراكز وقرى محافظات الجمهورية تباعاً خلال الأيام القادمة وصولًا لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان المبارك. 

وكانت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة «حياة كريمة» في كافة محافظات الجمهورية قد بدأت منذ أيام في تحميل المواد الغذائية استعداداً لشحنها ثم توزيعها على المستحقين في عدد من محافظات الجمهورية ضمن حملة المليون كرتونة.

يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة «حياة كريمة» بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجاً فى مختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، يأتي ذلك بعد التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

حياة كريمه وصل الخير محافظات الجمهورية الرئيس السيسي مصر

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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