نجحت الداخلية في تحرير 7363 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7333) شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (30) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (633) مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (147) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (791) أرجيلة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.