الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 14.3 مليار دولار صادرات مصر لدول آسيا خلال 2021

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

واصلت صادرات  مصر لدول آسيا، ارتفاعها بنسبة نمو بلغت 23.2%، لتصل إلى حدود 14.3 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 11.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.7 مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن صادرات مصر إلى الهند الأعلى بين دول القارة الآسيوية، والتى ارتفعت إلى حدود 2.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار، يليها الصادرات المصرية إلى الصين والتى بلغت 1.4 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 788.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 377.9 مليون دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر إلى أسبانيا بلغت 638.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 676.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 37.8 مليون دولار، كما بلغت صادراتها إلى سنغافورة 584.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 185.3 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 398.9 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر إلى اليابان لـ 549.7 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 194.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه بزيادة قدرها 355.2 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى تايوان لـ 257.4 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 108.021 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 149.4 مليون دولار.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منذ أيام، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى حدود 2.41 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2021، مقابل 3.08 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 21.6٪، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 45.3٪.

الاحصاء صادرات واردات مصر آسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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