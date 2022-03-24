الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين بتصادم في بني سويف

حادث
حادث

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الخميس في حادثي سير بطرق محافظة بني سويف، الأول إثر تصادم سيارتين ملاكي ببعضهما أمام معهد العلوم الإدارية بشرق النيل، والثانى إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق المحمودية بمركز سمسطا.

فى الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى ببعضهما أمام معهد العلوم الإدارية بشرق النيل بالمنطقة الصناعية، ما أسفر عن إصابة إثنين وجرى نقلهما إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من ياسر أحمد عبد العظيم، 30 سنة، مقيم بنى سليمان بمركز بنى سويف، مصاب جروح بالوجه وفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد شعبان فكري، 30 سنة، مقيم قرية بني سليمان، مصاب جرح بالرأس حوالى 15 سم، وجار تقديم العلاج والاسعافات الأولية اللازمة لهما.

وفي الحادث الثاني أصيب اثنان إثر تصادم دراجتين ناريتين ببعضهما بطريق المحمودية بمركز سمسطا وجرى نقلهما لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة بالمستشفى المركزي، حيث تبين أنهما حمدى عبدالتواب زكي، 35 سنة، مقيم قرية المحمودية بمركز سمسطا، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر مع اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وخالد زكى كامل، 17 سنة، مقيم سمسطا، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وجرى تقديم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة لهما وتم التصريح بخروجها عقب استقرار حالتهما والاطمئنان عليهما.

حادثى سير محافظة بني سويف تصادم سيارتين ملاكى طريق المحمودية

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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