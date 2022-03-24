أمريكا وإستونيا تبحثان الجهود المبذولة لتقديم المساعدات لأوكرانيا

بحثت الولايات المتحدة وإستونيا، الجهود المبذولة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ورفع التكاليف على الحكومة الروسية لعمليتها المتعمدة وغير المبررة ضد أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان مع الأمين العام لوزارة الخارجية الإستونية جوناتان فسيفيوف في واشنطن.

كما أشار الجانبان، بحسب البيان، إلى قوة الشراكة الثنائية واستكشفا سبل تعميق التعاون الثنائي، وجددت نائبة وزير الخارجية الأمريكي التزام واشنطن بأمن حلفائها في الناتو.

وأكدت شيرمان دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعت بوتين إلى إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.