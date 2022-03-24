الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس مفوضية نهر السنغال: نهتم بتحقيق التعاون الإقليمي وإدارة تشاركية لمنفعة الجميع

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بعدد من  الوزراء وكبار مسئولى المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية، حيث التقى مع إيف بازيبا ماسودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال المياه في إطار بروتوكول التعاون الفني في مجال الموارد المائية الموقع بين مصر والكونغو، والذي تم مده لخمس سنوات جديدة بين عامي 2022 - 2027، ويتم تحت مظلته تنفيذ مشروع "الإدارة المتكاملة للموارد المائية" والذي يشتمل علي العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموي وذلك من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد.

حيث تتواصل فعاليات المنتدى التاسع للمياه بالسنغال بحضور كبير ورعاية مصرية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون فى مجال الموارد المائية ووضع الخطط والمشروعات لمواجهة كافة التحديات.

كما تم التباحث حول مشروع محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، باعتبار المياه أساس التعاون بين الدول، الأمر الذي يفتح آفاق التكامل في كافة المجالات، وتحقيق المنفعة المتبادلة وزيادة التبادل التجاري بين الدول.

في السياق ذاته، التقى الدكتور عبد العاطي، مع  حميد ديان رئيس مفوضية نهر السنغال، والذي أشار إلى أهمية تحقيق التعاون الإقليمي بين الدول في إدارة الأنهار الدولية المشتركة، مشيراً إلى أن نهر السنغال يتم إدارته بشكل تشاركي بين السنغال وموريتانيا ومالي وغينيا لتحقيق المنفعة للجميع.

كما عقد لقاء مع نزار بركة وزير المياه المغربي، حيث ناقشا التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر ومعظم الدول العربية من تحديات تواجه مواردها المائية.

مجلس الوزراء التبادل التجاري البحر المتوسط مشروعات الكونغو الديمقراطية رئيس مجلس الوزراء الموارد المائية

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