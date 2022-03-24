البحرية الأوكرانية تعلن تدمر سفينة إنزال روسية قرب ميناء بيرديانسك (فيديو)

أعلنت البحرية الأوكرانية، اليوم الخميس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية، أن قواتها نجحت في تدمير سفينة إنزال روسية كبيرة قرب ميناء بيرديانسك، صباح الخميس.

وقال بيان البحرية الأوكرانية، إن "سفينة الإنزال الكبيرة الروسية (أورسك) دمرت قرب ميناء بيرديانسك"، المطل على بحر آزوف جنوب شرقي أوكرانيا، كما نشر البيان صور ومقاطع مصورة لحرائق وأعمدة دخان كثيفة في الميناء.

ويعتبر ميناء بيرديانسك أهمية استراتيجية كبرى لروسيا، حيث تعتمد عليه لتوصيل المعدات والذخيرة والجنود إلى المناطق الجنوبية من أوكرانيا.

يأتي هذا فيما قال ينس ستولتنبرج أمين عام حلف "الناتو"، اليوم الخميس، الحلف سينشر 4 مجموعات مقاتلة تكتيكية جديدة في الجهة الشرقية للحلف .

وأضاف "ستولتنبرج"، إن الناتو سيدرس زيادة الاستثمارات في الدفاع، ومؤكدا أن الناتو لن يرسل قوات إلى أوكرانيا، كما دعا الصين للتنديد بالهجوم الروسي، وتابع أن الحلف دعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع، مشددا على أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا سيغيّر طبيعة الصراع وستكون نتائجه وخيمة.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، الخميس في استعراض للوحدة عبر الأطلسي بعد شهر من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.