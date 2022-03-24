بتخفيضات تصل إلى 40%.. «الزراعة» تطرح لحوم ودواجن وياميش رمضان

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقديم منافذ إدارة الزراعات المحمية تقدم السلع والمنتجات الغذائية من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا بأسعار تقل بنسبة 30% عن مثيلتها في الأسواق مشيرا الى أن المنتجات والسلع متوافرة بفضل مايتوافر لدى وزارة الزراعة من مخزون استراتيجي من السلع والمنتجات الغذائية مطالبا إياهم بعدم التكالب على شراء السلع خوفا من حدوث ندرة في المعروضات أو ارتفاع في الأسعار مؤكدا أن المنتجات موجودة بكثرة في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن وزير الزراعة أصدر تعليماته بعمل شوادر كبيرة تزامنا مع دخول شهر رمضان لعرض المنتجات بالإضافة إلى “ياميش رمضان” بتخفيضات تصل لـ 30 و40 % عن مثيلتها في الأسواق، موضحا أن الشوادر التي كلف وزير الزراعة بتدشينها استعدادا لشهر رمضان حيث يتم إنشاء معرض على مساحة 600 متر في حديقة الأورمان، وسيتم عرض جميع المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك والمنتجات الغذائية وياميش رمضان.

وأشار التقرير إلي أن خطة وزارة الزراعة هي الانتشار، حيث جاري تحديد أماكن لإنشاء شوادر ومعارض لبيع السلع والمنتجات المختلفة ليس في القاهرة والجيزة فقط، ولكن في مختلف محافظات الجمهورية، والتي سيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة، وأن الوزارة تسعى للوصول لمختلف المناطق عبر المنافذ المتنقلة ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا لحين تجهيز المعارض والشوادر المختلفة في المحافظات، لافتا إلى أن المنافذ المتنقلة تواجدت في محافظات القليوبية والفيوم وأسوان، وابني بيتك في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدينة المنصورة.

وأوضح التقرير، أن ما بين 80 إلى 90% من المنتجات المتوافرة في منافذ وزارة الزراعة هي منتجات تنتجها وزارة الزراعة بكافة أنواعها، وحوالي 10 % لبعض منتجات الشركات الوطنية المخلصة التي تساند الدولة وتقدم منتجاتها بأسعار مخفضة لتقديمها بدون هامش ربح، مشيرا الى أن هناك إقبال من جانب المواطنين على شراء المنتجات المعروضه في منافذ وزار الزراعة، مناشدا المواطنين بشراء احتياجاتهم المعتادة وعدم التخزين بكميات كبيرة خاصة أن هذه المنافذ تسعى لتقليل الأسعار وعدم زيادتها.