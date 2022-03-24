لو فاتتك.. طقس سيء وكلمة هامة من الرئيس السيسي وتعطيل الدراسة

تعددت أخبار مهمة على مدار الساعات الماضية ما بين التموين والرياضة والتعليم وكان أبرزها تعطيل الدراسة بسبب الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة "طلاب ومعلمين"، اليوم الخميس في جميع مدارس المحافظة، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من الغد على المحافظة والسواحل الشمالية.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى انخفاض فى درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الغزارة، وتشهد محافظة البحيرة، حاليا، طقسا باردا وأجواء غائمة، وسقوطا للأمطار الخفيفة على بعض المناطق، من حين لآخر، وانخفاض درجات الحرارة لـ11 مئوية خلال المساء، وكانت درجة الحرارة خلال النهار 14 مئوية.

الاتحاد المصري بفجر مفاجأة

فجّر الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة مدوية بعد الإعلان عن قائمة الأساطير التي تم دعوتها لحضور مباراة مصر والسنغال المرتقبة في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم والذي سيقام على ستاد القاهرة.

وضمت قائمة الأساطير 48 لاعبا، هم:

أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي جدو، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر ابو زيد، اشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفي، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد، ياسر ريان، اسامة نبيه، محمد يوسف، ابراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، احمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، احمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، احمد حسام ميدو، ابراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيي، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عمارة واسماعيل يوسف.

مؤشر التعليم المصري يتصاعد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر حصلت في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، على المركز الأول إفريقيًا، والمركز الـ53 بين 154 دولة حول العالم، مقارنًة بالمركز 73 في العام السابق، لتقفز 19 مركزا مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا نتيجة الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير العملية التعليمية.

وأضاف شوقي، خلال فيديو عرضته قناة “مدرستنا" التعليمية، أن مؤشر المعرفة العالمي إحدى ثمار الشراكة بين المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤكدا أنه يصدر سنويا منذ عام 2017.

افتتاح معرض "أهلا رمضان"

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، على إقامة معارض دائمة طوال العام بجميع المحافظات، لافتًا إلى أن الانطلاق سيكون من محافظة الجيزة بتخفيضات تصل لـ30%.

أضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاح معرض أهلًا رمضان بشارع فيصل، أن هذا المعرض نتاج تعاون بين وزارتي التموين والتنمية المحلية ومحافظة الجيزة والغرفة التجارية، مشيدًا بتجهيز المكان بشكل لائق لاستقبال زوار المعرض.