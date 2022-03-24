حريق في وحدة سكنية ببورسعيد

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي حريق كبير بمنطقة التصنيع نطاق حي الضواحي بـ محافظة بورسعيد ، وذلك بعد اشتعال النيران في وحدة سكنية بالطابق الأرضي.

تلقت الحماية المدنية ببورسعيد بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق هائل في وحدة سكنية، وعلي الفور تم الدفع بفريق بقيادة هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وتمكن الفريق من الوصول والنيران تتصاعد بشكل كبير، وذلك بعد دقائق من تلقي البلاغ.



وصلت قوات الحماية المدنية وسيارتين إطفاء والنيران تكاد أن تلتهم الوحدات السكنية المجاورة وتتجاوز الدور الأرضي لباقي العقار، وكذلك تقترب من محول كهرباء بجوار الوحدة السكنية، مما يهدد بوقوع كارثة.

على الفور تم التعامل بسيارتي الإطفاء، وتمكن الفريق من محاصرة النيران داخل الوحدة السكنية وحماية العقار المكون من 5 طوابق، وإنقاذ الأهالي من كارثة، وعمل الفريق علي تبريد الحريق وذلك لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخري وكذلك محاصرة الأدخنة المتصاعدة حتي لا تؤثر علي صحة الأهالي وتهدد حياتهم.

وتلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي علي أعلي مستوي، للوقوف علي الأسباب وراء الحادث، وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

وانتقل فريق من النيابة العامة الي موقع الحادث، وجري معاينة الوحدة السكنية المحترقة، والإستماع إلي أقوال شهود العيان والجيران ومالك الوحدة، وذلك للوصول إلي الجاني أو اثبات عدم وجود شبهة.

وأعلنت الرعاية الصحية أنها استقبلت مصاب واحد باختناق، ويجري نقله بواسطة سيارة الإسعاف الي مستشفي للحصول علي العلاج.حضر الخاص بالواقعة علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.