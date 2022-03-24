مسؤولون أوكرانيون: 4500 شخص تمكنوا من الخروج من المناطق المحاصرة

قال مسؤولون أوكرانيون، إن 4500 شخص تمكنوا من الخروج من المناطق المحاصرة من قبل الجيش الروسي.

وغادر غالبيتهم، أي ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، مدينة ماريوبول الساحلية إلى زاباروجيا بوسائل نقل خاصة، حسبما قال نائب رئيس المكتب الرئاسي، كيريلو تيموشينكو، على قناة إخبارية على تليجرام، كما تم إجلاء مدنيين من بلدة هوليابول ومنطقة لوهانسك وثلاث قرى في منطقة كييف.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الميجور جنرال الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله إنه تم إجلاء نحو 8500 من سكان ماريوبول دون مشاركة قيادة كييف.

وتلقي روسيا وأوكرانيا باللوم بشكل روتيني على بعضهما البعض عندما لا تعمل الممرات الإنسانية.

وتم إجلاء نحو 180 من سكان قريتين في منطقة بلجورود على الحدود الأوكرانية مع روسيا مساء الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية نقلا عن مسؤول محلي.

وفي سايق متصل، أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن منشآت الرعاية الصحية الأوكرانية تعرضت لهجمات 64 مرة منذ أن غزت روسيا جارتها الغربية قبل شهر.

وقالت المنظمة، في بيان، إن هذه الهجمات، التي تعادل بين اثنين إلى ثلاثة يومياً، تسببت في مقتل 15 شخصًا وإصابة 37 آخرين.

وأضافت: "تدين منظمة الصحة العالمية هذه الهجمات بأشد العبارات الممكنة".

وقال يارنو هابيخت، ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا: "الهجمات على الرعاية الصحية هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ولكنها تكتيك شائع للحرب بشكل مثير للقلق، فهي تدمر البنية التحتية الحيوية، ولكن الأسوأ من ذلك، أنها تدمر الأمل".

وبعد شهر من الحرب في أوكرانيا، قال مكتب أوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية ومقره كوبنهاجن، إن الوصول إلى الخدمات الصحية مقيد بشدة وإن الحاجة إلى علاج الصدمات والأمراض المزمنة كبيرة.

وتابع البيان أن البنية التحتية الصحية المدمرة وسلاسل الإمداد الطبية المعطلة تشكل تهديدا خطيرا لملايين الأشخاص، مضيفا أنه يعتقد أن هناك صيدلية تغلق في أوكرانيا كل ثانية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، نزح ما يقرب من 7 ملايين شخص داخل أوكرانيا، ويقترب عدد الذين فروا إلى الدول المجاورة بسرعة من حاجز الـ 4 ملايين، ونزح العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية أنفسهم أو أصبحوا غير قادرين على العمل.