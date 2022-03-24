الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شوقى يكشف 5 ملاحظات عن تدريب أولى ثانوى على المنصة الإلكترونية

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملاحظات عن تدريب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحانات الإلكترونية والذي تم في الفترة من ٢٠-٢٢ مارس ٢٠٢٢.

وقال الوزير، عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "أولا تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لأبنائنا المجتهدين من طلاب الأول الثانوي الذين استفادوا من هذه التجربة، وكذلك نقدم الشكر لكل مسؤولي التطوير التكنولوجي في الميدان والوزارة على ما بذلوه من جهد لإنجاح هذه التجربة الهامة جدا".

وأضاف: لقد حللنا هذه التجربة من جميع النواحي حول الجمهورية والقادم أفضل من هذا بإذن الله، لأننا نسعى إلى الكثير من الأشياء وهي كالتالي: 

١) امتحانات الكترونية ناجحة بنسبة ١٠٠٪؜ رغم صعوبة الهدف. 
٢) تصحيح إلكتروني بدون عنصر بشري. 
٣) امتحان إلكتروني بنظام الكتاب المفتوح. 
٤) امتحان إلكتروني بدون استخدام شبكات الإنترنت. 
٥) امتحان إلكتروني بدون غش إلكتروني لضمان العدالة بين الطلاب وتحقيق هيبة الامتحان وجودته والتخلص من ظاهرة التظلمات وقضايا المحاكم.

وأضاف: سوف نضيف الكتاب المدرسي كمرجع من داخل منصة الامتحان ولن نعتمد على ورقة مفاهيم.

وعن امتحانات الثانوية العامة قال الوزير: سوف تتم باذن الله من لجان موجودة بالمدارس الحكومية المجهزة فقط ونحن نعمل على تيسير أداء الامتحان من المدارس الخاصة بنفس مستويات نجاح المدارس الحكومية المجهزة، رغم الاعتماد على الشبكات في هذه الحالة، ولكن نفعل ذلك من أجل امتحانات سنوات النقل وليس الثانوية العامة ولكى نحكم السيطرة على كل السيناريوهات.

واختتم الدكتور طارق شوقى وزيرالتربية والتعليم تصريحاته: تدرس الوزارة تنفيذ تدريب مشابه للصفين الثاني والثالث الثانوي خلال شهر رمضان المعظم وسوف نعلن ذلك في حال الاستقرار عليه.

شهر رمضان الثانوية امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الجمهورية وزير التربية والتعليم

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