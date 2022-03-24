الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ: لدينا كميات من السلع تكفينا لـ 3 أشهر

افتتاح معرض أهلاً
افتتاح معرض أهلاً رمضان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، معرض "أهلاً رمضان" بمدينة كفر الشيخ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بالتعاون مع الغرفة التجارية بحضور  اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عايدة ماضي، السكرتير المساعد، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وعدد من الشعبيين والتنفيذيين.

وتفقد محافظ كفر الشيخ المعرض وتابع توفير السلع الغذائية وقارن بين أسعارها بالمعرض وأسعارها بالسوق، وتبين أن نسبة التخفيض بالمعرض تراوحت بين 15 لـ25%، وتبين توفير التمور وتراوحت أسعارها ما بين 10 لـ25 جنيها، وتوافر اللحوم وأسعارها تتراوح ما بين 80 لـ95 جنيهًا للكيلو طازجة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، المخزن الرئيسي للشركة العامة لتجارة الجملة، وتأكد من توافر السلع بكميات كبيرة ومتنوعه تكفي إلى ما يقرب من 3 أشهر، كما تفقد معرض أهلا رمضان بالمجمع الاستهلاكي بمقر الشركة العامة، وتبين تواجد مختلف السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة، موجها بتعميمها في كل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح شوادر بكل مدن المحافظة وبعدد من القرى، ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية، وإقامة باكيات للتجار مقابل تخفيض الأسعار للمواطنين، وتشمل المنافذ كافة أنواع المواد الغذائية والتمور وياميش رمضان، إضافة إلى اللحوم، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة قرب المنفذ من الأهالي، وبعيدًا عن الشوارع حتى لا تُغلق، موجهًا مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطري، بمتابعة المواد الغذائية، للتأكد من صلاحيتها، حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار الحملات على الأسواق لضبط الأسعار ، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي تاجر يتلاعب بقوت الشعب ويستغل المواطن وأنه سيضرب بيد من حديد كل من لا يلتزم بالأسعار المعلنة، أو من لديه كميات من السلع ويبيعها بأسعار مرتفعة.

سلع اهلا رمضان معرض كفر الشيخ تجار

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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محافظ كفر الشيخ: لدينا كميات من السلع تكفينا لـ 3 أشهر

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