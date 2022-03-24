الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين بالإبلاغ عن المحتكرين

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إطلاق حملة " خليك إيجابي"، مناشداً المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بالتلاعب فى الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى، لمواجهة المخالفين من التجار.

كما وجه محافظ كفر الشيخ الشكر لكل أهالينا من التجار الملتزمين بالأسعار، والذين لا يحتكرون السلع ولا يحجبون طرحها عن الأسواق، موجها بالإعلان عن عرض أرقام تليفونات غرفة العمليات للمحافظة والتموين ومجالس المدن.

كما أكد أنه يجب تكاتف كافة الجهات والمواطنين للقضاء على الاحتكار والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات الشعب.

وحددت المحافظة أرقام غرفة العمليات المحافظة  وهي: 0473220792- 114- 0473241130، الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، غرفة عمليات مديرية التموين بكفر الشيخ 0473097276.

ومؤخرا، فقد تمكنت حملة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، من تحرير 361 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة في المنافذ المتعددة والأسواق.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.

وقال اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 361 محضراً من بينهم 57 نقص وزن، و14 محضر مواصفات، و87 مخالفات أخرى، وضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، ولحوم مجمدة غير صالحة، وحررت الحملة 9 محاضر، كما حررت الحملات 192 محضراً متنوعا، وتحرر محضر تصرف دقيقً.

 

المواطنين كفر الشيخ مخالفين تجار إبلاغ

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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