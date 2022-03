وزير السياحة: إطلاق منظومة لحجر تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيا

3/24/2022 12:53:17 AM

الخميس 24/مارس/2022 - 12:53 ص 3/24/2022 12:53:17 AM

قام الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بإطلاع منظمي الرحلات الإنجليزية على ما تقوم به الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء شبكة من الطرق والكباري والمطارات وقطارات سريعة لربط المحافظات السياحية بعضها ببعض، مستعرضًا جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في قطاع السياحة والآثار.

جاء ذلك خلال زياراته القصيرة للعاصمة البريطانية لندن، والتي عقد خلالها عدد من اللقاءات المهنية مع رؤساء عدد من كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران المتعاملة مع المقصد السياحى المصرى، والتى تستهدف شرائح متنوعة من السائحين، وتقوم بتنظيم رحلات سياحية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية الشاطئية والثقافية، من بينها Abercrombie and Kent ، وEasyJet ، وLove holidays ، و TUI، و SAGA keep doing.

وأضاف العناني أن هناك خطة متكاملة تقوم بها الوزارة في هذا الشأن لتقديم الخدمات للسائحين، والتي منها العمل على إطلاق بعض المواقع الإلكترونية الترويجية والخدمية، وكذلك إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة "موبايل أبليكيشن" للترويج السياحي لمصر محليا ودوليًا، وكذلك إطلاق منظومة لحجر تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيًا.

وتحدث الوزير أيضًا عن الفنادق العائمة والرحلات النيلية "Nile Cruises" بين محافظتي الأقصر وأسوان، والتي يستطيع السائح خلالها الاستمتاع بنهر النيل الخالد وأجوائه الساحرة، بالإضافة إلى التعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال زيارته للمواقع السياحية والأثرية بصعيد مصر.

كما أشار إلى أنه تم افتتاح متحف للآثار بكل من مدينتي شرم الشيخ والغردقة، حيث يستطيع السائح خلال زيارته لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ الاستمتاع بالشواطئ المشمسة والمياه الصافية والطبيعة الخلابة والحياة البحرية الثرية بالشعاب المرجانية والأسماك الملونة، بالإضافة إلى مشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال زيارته لهذه المتاحف.

كما تناولت هذه اللقاءات الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والتي من بينها استمرار تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢، هذا بالإضافة إلى استمرار مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢.